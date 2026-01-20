沖田総司の短くも激動の青春描く宝塚の名作、岡宮来夢主演で蘇る！ ミュージカル『星影の人』上演決定
岡宮来夢が主演を務めるミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−が、11月に東京・東京国際フォーラム ホールC、12月に大阪・SkyシアターMBSで上演されることが決定。さらに、長野、静岡、愛知での公演も行われる。
【写真】ミュージカル『星影の人』注目のキャスト陣も発表！
本作は、1976年に作・演出を柴田侑宏が手がけ、宝塚歌劇雪組にて初演。新選組の中でもほとんど語り継がれてこなかった沖田総司の恋に焦点を当て、幕末の京都を舞台に、芸妓・玉勇とのつかの間の逢瀬を描いた作品だ。その儚く切ない恋物語は好評を博し、以降、宝塚歌劇を代表する日本物ミュージカルとなった。
宝塚版初演から50年を迎える今年、読売演劇大賞優秀作品賞をはじめ数々の演劇賞に輝く内藤裕子の潤色・演出により、新たな舞台作品としてよみがえる。宝塚版初演台本を基に世界観は変えることなく、原作では描かれなかった池田屋事件のエピソードを加え、剣士たちの揺れ動く心情を濃密に掘り下げる。
沖田総司役は、確かな歌唱力と演技力を武器に『ロミオ＆ジュリエット』や『1789 ‐バスティーユの恋人たち‐』で主演を務めるなど、数々の作品に出演を重ねてきた岡宮来夢。総司と心を通わせる芸妓・玉勇役は、『千と千尋の神隠し』や『キングダム』に出演し、演技力に定評のある元宝塚歌劇団花組トップ娘役の華優希が務める。
土方歳三役は、『忠臣蔵』への出演などで存在感を放つ岐洲匠。桂小五郎役は、『ロミオ＆ジュリエット』など舞台での演技が注目される笹森裕貴が演じる。山南敬助役は、『僕のヒーローアカデミア The “Ultra” Stage』で主演を務めるほか、テレビなど多方面で活躍する田村心。医師・横井良玄の娘である早苗役は、歌唱・演技ともに実力を兼ね備えた元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の愛加あゆが演じる。若手実力派キャストならではの感性で紡がれるヒューマンドラマに注目したい。
主演の岡宮は、「ミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−にて沖田総司を演じさせていただきます。岡宮来夢です！ 男ならば一度は憧れたことのある新選組。その中でも天才剣士として名を馳せ27歳の若さで命を落とした沖田総司を演じられるとは！ 幸せでいっぱいです。僕は今年4月に28歳になり、総司より1つお兄さんになります。彼が駆け抜けた人生を心して辿ってみたいと思います。『誠』が似合う背中になれるよう励んで参ります！ 応援よろしくお願いします!!」と意気込みを語った。
ミュージカル『星影の人』−沖田総司・まぼろしの青春−は、11月に東京・東京国際フォーラム ホールC、12月に大阪・SkyシアターMBS、長野市芸術館 メインホール、富士市文化会館ロゼシアター 大ホール、御園座にて上演。
