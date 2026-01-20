「機動警察パトレイバー」シリーズ新作『EZY』5.15より3章構成で順次公開＆特報解禁 声優陣に上坂すみれ、戸谷菊之介
「機動警察パトレイバー」シリーズ新作『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』が、5月15日より全3章構成で順次劇場公開されることが決定。併せて『EZY』までのシリーズを象徴するキービジュアルと特報が解禁され、『EZY』のキャラクター＆メカニカルなどが一挙公開された。
【動画】製作決定から9年―ついにプロジェクトが動き出す！ 『機動警察パトレイバー EZY』特報
1988年4月25日。OVA（オリジナルビデオアニメ）として産声を上げた『機動警察パトレイバー』。全6話からなるそのシリーズは、マンガ家・ゆうきまさみ、メカニックデザイナー・出渕裕、脚本家・伊藤和典、キャラクターデザイナー・高田明美、演出家・押井守の5人からなるクリエイター集団「ヘッドギア（HEADGEAR）」によって創造された。
舞台は20世紀末の東京で、胸に桜の代紋が輝く警視庁のロボットが、街中を闊歩する世界。そこでイングラムと呼ばれるロボットに搭乗し、犯罪者に立ち向かう特車二課の隊員の活躍を、時にはコメディタッチで、時にはシリアスに描写。OVA、劇場版、コミック、テレビアニメと次々にヒットを記録している。
本作は、2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品となる。
1990年代末、テクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械「レイバー」。しかしそれは、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。続発するレイバー犯罪に、警視庁は本庁警備部内に特殊車両二課を創設してこれに対抗した。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。
そして、時は流れ― 労働人口減少の一途を辿る2030年代の日本は、AI技術による自動化が進んでいた。かつて最先端技術だった「レイバー」は、社会基盤を支える一部として定着。人が搭乗するスタンドアローン型の「レイバー」は、自立型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れとなりつつあった。
だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。人と街を守ること。第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした“AV‐98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
『機動警察パトレイバー EZY』は全8話・全3章構成にて劇場公開される完全新作アニメーション。第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなっており、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れることに？
File1「トレンドは＃第二小隊」「閑中妄あり」「ホンモノが一番」は5月15日、File2「ワインと銃弾」「あさき夢みし」「恋のサバイバル」は、2026年8月14日、File3「おもちゃの国・前編」「おもちゃの国・後編」は2027年3月公開となっている。
解禁されたキービジュアルでは、「パトレイバー」シリーズ主人公・泉野明と、『パトレイバー EZY』主人公・久我十和が登場。2人が各々のパートナーであるイングラムとともに、向かい合うような構図で彼方を見つめる姿が描かれている。彼女たちの目に映るのは、これまで歩んできた過去、そしてこれからの第二小隊の未来。「パトレイバー」シリーズのこれまで、そしてこれからを象徴するキービジュアルが、シリーズ『EZY』プロジェクトの幕開けを飾る。
監督の出渕裕は「当初は監督を務めるつもりはありませんでしたが、大変楽しく取り組んでいます。『今の時代に「パトレイバー」はどう受け取られるのだろうか』とも思いましたが、本作では原点に立ち返り、1話完結型とし、王道ではなく番外編的なエピソードの連続体としての『パトレイバー』を目指しました。そのアプローチこそが『パトレイバー』の魅力だと感じてくださっている皆さまの期待を裏切らない仕上がりになっていると、自負しています」と自信をのぞかせた。
イングラム1号機パイロット・久我十和（くが・とわ）の声を務めるのは上坂すみれ。上坂は、「このたび『パトレイバー EZY』にて久我十和役を演じさせていただきますっ！！ 特車二課の一員に、しかもイングラムにフォワードとして搭乗…できる…なんてっ…！ 夢のようです！ 血が沸き立つようなワクワク感と共に収録に参加させていただきました！ 新たな世代の『パトレイバー』、特車二課を、どうぞお楽しみに！」と喜びの声を届けた。
また、イングラム1号機指揮担当・天鳥桔平（あとり・きっぺい）を戸谷菊之介が演じる。戸谷は「第二小隊一号機指揮担当、天鳥桔平役を演じさせていただきます、戸谷菊之介です！ 長く多くの方に愛されてきた『パトレイバー』の世界に関わらせていただけて、とても嬉しいです！ 時代や人が変われど、第二小隊の雰囲気は変わっておらず、そんな中で十和や桔平をはじめとした第二小隊の面々に、時に笑い、時に心を熱くしながら、アニメを楽しんでいただけたら幸いです。上映をお楽しみに！」と言葉を寄せた。
また、久我十和、天鳥桔平、そして「AV‐98Plus イングラム（イングラム・プラス）」のビジュアルも解禁。
『機動警察パトレイバー EZY』は、5月15日より全3章構成で順次劇場公開。
