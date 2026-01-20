2人組ロックバンド・LOVE PSYCHEDELICO、活動休止を発表 デビュー25周年ホールツアーをもって
【モデルプレス＝2026/01/20】2人組ロックバンド・LOVE PSYCHEDELICOが1月20日、公式サイトを更新。2月28日より開催されるデビュー25周年ホールツアー「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」をもって、活動を休止することを発表した。
【写真】25周年ツアーをもって活動休止の2人組バンド、発表全文
公式サイトは「いつもLOVE PSYCHEDELICOを応援してくださっている皆さまへ」と切り出し「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tourをもちまして、LOVE PSYCHEDELICOは活動を休止いたします」と発表。「これまでLOVE PSYCHEDELICOをご支援くださったファンの皆さま、及び関係者の皆さまには心より感謝申し上げます」と感謝をつづった。
なお「今後の各メンバーの個人活動に関しましては、状況に応じて随時ご案内を差し上げます」とし、「変わらぬご支援をお願いできればと思います。何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
LOVE PSYCHEDELICOは、男女2人による日本のロックデュオ。略称はデリコ。メンバーはボーカル・ギター担当のKUMI（クミ）とギター・ベース担当のNAOKI（ナオキ）からなる。1997年より活動をスタートし、2000年にはシングル「LADY MADONNA〜憂鬱なるスパイダー〜」でデビューを果たす。2001年1月には1stアルバム「THE GREATEST HITS」をリリースし、160万枚を超える売り上げを記録した。
2026年2月28日より開催されるデビュー25周年ホールツアー「LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour」では、東京・北海道・大阪ほか全国にて全12公演を予定している。（modelpress編集部）
◆LOVE PSYCHEDELICO、活動休止を発表
◆LOVE PSYCHEDELICO、2000年にデビュー
