【映画ランキング】『ズートピア2』V7！ 2位は『国宝』、先週の5位から3ランクアップ
1月16〜18日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開7週目を迎えた『ズートピア2』が、週末金土日動員34万5000人、興収4億8100万円と、相変わらずの高稼働でV7を達成。累計では動員952万人、興収129億円を突破した。
【写真で見る】1月9〜11日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、1月16日からIMAXでの上映がスタートした『国宝』が、週末金土日動員7万3000人、興収1億2000万円を記録し、先週の5位から3ランクアップの2位に。1月23日からはDolbyCinemaでも上映が開始され、さらなる数字の上乗せが期待される。累計では動員1370万人、興収193億円を突破した。
3位は、公開4週目の『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』が、週末金土日動員7万1000人、興収9800万円をあげランクイン。累計では動員100万人、興収13億円を超えた。
4位は、イラク戦争で敵に包囲された米特殊部隊8名の脱出劇の実話を描いた『ウォーフェア 戦地最前線』が初登場でランクインした。5位は、公開4週目の『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』、6位には、公開5週目の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』がそれぞれランクイン。
その他新作では、7位に有吉弘行が監督になって芸人たちにムチャブリを展開する冠番組の人気企画を映画化した『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』、8位に人間と感染者の命がけのサバイバル・スリラーを描いたシリーズ第4弾『28年後...白骨の神殿』が初登場を果たした。
9位には、1月9日からドルビーシネマ先行に続き、1月16日から全国で復活上映された『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が、10位には、公開18週目の『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が再ランクインした。
1月16〜18日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ズートピア２』
第2位：『国宝』
第3位：『映画ラストマン‐FIRST LOVE‐』
第4位：『ウォーフェア 戦地最前線』
第5位：『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』
第6位：『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』
第7位：『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』
第8位：『28年後…白骨の神殿』
第9位：『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』
第10位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
