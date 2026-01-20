全日本スキー連盟は２０日、スノーボード・ハーフパイプのミラノコルティナ冬季五輪の日本代表選手を発表した。

男子は、前回２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）、３大会連続の戸塚優斗（ヨネックス）、２大会連続の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）、初出場の１９歳・山田琉聖（チームＪＷＳＣ）の４人が名を連ねた。

冬季五輪の日本勢最年少メダリストとなった１４年ソチ五輪から４大会連続代表入りの平野歩は、銀、銀、金に続く冬季五輪の日本勢最多４大会連続の表彰台が懸かる。冬季五輪の個人種目では、フィギュアスケート男子の羽生結弦以来となる日本勢２人目の連覇にも挑み、大きな注目を集める。１７日のＷ杯第５戦では技を出した際に転倒があって左股関節、右膝などを痛めており、状態が心配されている。

女子は、ともに１６歳で初出場の清水さら、工藤璃星（りせ、ともにＴＯＫＩＯインカラミ）、北京五輪銅メダルで３大会連続の冨田せな（宇佐美ＳＣ）、２大会連続の小野光希（バートン）が選出となった。清水と工藤の“高１コンビ”は、北京五輪ビッグエア銅メダルの村瀬心椛の１７歳を超える冬季五輪の日本女子最年少メダルを狙いに行く。

男女各最大４枠。２０２４〜２５年シーズンと、２５〜２６年シーズンの今月１９日までの期間に行われたＷ杯、世界選手権などの大会で獲得したポイントで上位の選手が選出された。