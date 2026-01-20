¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ã¥É¥¥É¥¡ª¡©¥Ñ¥é¥´¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡ù¤³¤³¤¬À¤³¦¤Î¤Á¤å¡¼¤·¤ó¤À¡ª¡ª¡ä³«ºÅ¡£¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥é¥´¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤â
¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¤¬¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ã¥É¥¥É¥¡ª¡©¥Ñ¥é¥´¥ó¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡ù¤³¤³¤¬À¤³¦¤Î¤Á¤å¡¼¤·¤ó¤À¡ª¡ª¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥ÑLIKE!¥ÑLIKE!¥ÑLOUGH!¥ÑLOVE!¡×¤ä¡ÖWinter Song ËÉ±ÒÂâ¡×¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬³èÆ°8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¤Ñ¤ó¤Ñ¤«¤Ñ¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¿ô¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¯Ê¨¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö2ÅÙ¤âÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÍÃ£¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥é¥´¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¬¥ó¥Ð¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÌÜÉ¸¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤òÎÏ¶¯¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¡Ö¥Ñ¥é¥´¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://pandadragon.lnk.to/sambaPR
◾️13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWinter Song ËÉ±ÒÂâ¡×
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://pandadragon.lnk.to/winterPR
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê
01.¡ÖWinter Song ËÉ±ÒÂâ¡× ¡Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À±Éô¥·¥ç¥¦¡¢ÊÔ¶Ê¡§Âçµ×ÊÝ·°¡Ï
02.¡Ö¤Ñ¤ó¤Ñ¤«¤Ñ¤ó¤À¡×¡Îºî»ì¡§ÁáÀîÇîÎ´¡¢ºî¶Ê¡§ÁáÀîÇîÎ´¡¦²ÃÆ£Í´Ê¿¡¢ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Í´Ê¿¡¦ÁáÀîÇîÎ´¡Ï
03.¡ÖBack again¡× ¡Îºî»ì¡§ÃæÌî½ÓºÈ¡¢ºî¶Ê¡§RYU-MATT¡¦ÃæÌî½ÓºÈ¡¢ÊÔ¶Ê¡§RYU-MATT¡Ï
04.¡ÖWinter Song ËÉ±ÒÂâ¡× Instrumental
05.¡Ö¤Ñ¤ó¤Ñ¤«¤Ñ¤ó¤À¡× Instrumental
06.¡ÖBack again¡× Instrumental
¡ûÄÌ¾ïÈ×
ÉÊÈÖ¡§TYCT-30164
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÊª¡§
¡¦CD¡Ê1Ëç¡Ë
¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ê16P¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄê ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×
ÉÊÈÖ¡§
¤¿¤¤¤¬È×¡§TYCT-39324
¤Ê¤®È×¡§TYCT-39325
¤Ê¤ë¤È×¡§TYCT-39326
¤Ñ¤Ã¤ÁÈ×¡§TYCT-39327
¤è¤¦¤¿È×¡§TYCT-39328
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¥¸¥å¥¨¥ë¥±¡¼¥¹
ÉõÆþÊª¡§
¡¦CD¡Ê1Ëç¡Ë
¡¦¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡Ê16P¡Ë
¢§¼çÍ×¥Á¥§¡¼¥óÀèÃå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
TOWER RECORDS ¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁA¡ËÁ´6¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à
HMV¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁB¡ËÁ´6¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à
¿·À±Æ²WonderGOO¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁC¡ËÁ´6¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁD¡ËÁ´6¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê³¨ÊÁE¡ËÁ´£¶¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¤ªÅÏ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó8¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¸½ºß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡¢°ìÈÌÈÎÇä2/7¡Á
