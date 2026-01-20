illustration by宇野亞喜良

椎名林檎が、2月27日に公開される映画『木挽町のあだ討ち』の主題歌に「人生は夢だらけ」が起用されたことを発表した。

「人生は夢だらけ」は、CM曲として椎名林檎が作詞作曲し、その後セルフカバーアルバム『逆輸入〜航空局〜』に収録された楽曲。同楽曲を主題歌に起用した映画『木挽町のあだ討ち』は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子の傑作時代小説『木挽町のあだ討ち』を映画化した作品だ。映画『木挽町のあだ討ち』のエンディングに「人生は夢だらけ」を据えた理由について、監督・源孝志から以下のコメントも寄せられている。

◾️監督・源孝志 コメント

私は椎名林檎さんの長年のファンである。彼女の楽曲のどこが好きかと問われると「全部」、としか言えないのだが、とりわけ歌詞の言葉の選び方、置き方がたまらなく好きだ。散文的でありながら物語を内包するうねりがあり、文学的なのだが血や体液のような生な残り香が漂う。それを彼女が声にして歌うとゾワゾワっとさせられるハメになる。陰と陽、表現者として多面的なところもリスペクトせざるを得ない。この『人生は夢だらけ』は“陽”の椎名林檎の魅力を感じさせる最たるもので、陽を浴びる大通りを、高らかに、堂々と歌いながら歩いていくような曲だ。『木挽町のあだ討ち』は、世間からドロップアウトし、生き甲斐を求めて（食うためだけではない！）芝居小屋に流れ着いた人間たちの物語。江戸という大都会で最下層と蔑まれながら、観客の前で束の間の夢を作り上げて見せる矜持、反骨と誇り。いわば日本の歴史の中で初めて現れた「自覚ある自由人」だと私は思っている。そんな彼らが武家社会の不条理に対して“一発かます”痛快さを楽しんでもらい、「いやぁ〜 面白かったね。気分いい」と言いながら映画館を出て行ってもらいたかった。それが、私がこの曲をエンディングテーマに望んだ理由です。椎名さん、ありがとうございました。

また本日より、「人生は夢だらけ」を使用した主題歌スペシャルムービーも公開された。

◾️映画『木挽町のあだ討ち』

2026年2月27日（金）全国公開 原作：永井紗耶子『木挽町のあだ討ち』（新潮文庫刊）

監督・脚本：源孝志

出演：柄本佑

長尾謙杜 瀬戸康史 滝藤賢一

山口馬木也 愛希れいか イモトアヤコ 冨家ノリマサ 野村周平

高橋和也 正名僕蔵 本田博太郎 石橋蓮司

沢口靖子 北村一輝

渡辺謙

主題歌：「人生は夢だらけ」椎名林檎 (EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)

企画協力：新潮社

配給：東映

コピーライト：Ⓒ2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会 Ⓒ2023 永井紗耶子／新潮社

映画公式ホームページ：https://kobikicho-movie.jp

映画公式 X：https://x.com/kobikicho_movie

映画公式 Instagram：https://www.instagram.com/kobikicho_movie/ ▼ストーリー

ある雪の降る夜、芝居小屋のすぐそばで美しい若衆・菊之助による仇討ちが見事に成し遂げられた。その事件は多くの人々の目撃により美談として語られることとなる。1 年半後、菊之助の縁者と名乗る侍・総一郎が「仇討ちの顛末を知りたい」と芝居小屋を訪れるが…。菊之助に関わった人々から事件の経緯を聞く中で徐々に明らかになっていく事実。果たして仇討ちの裏に隠されたその「秘密」とは。そこには、想像を超える展開が待ち受けていた――。

◾️アルバム『禁じ手』 初回限定盤 通常盤 2026年3月11日（水）発売

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ringo/2026al ▼商品形態

○初回限定盤 UPCH-29502 \3,960（税込）

・ケース付きハードカバー・ブック仕様

○通常盤 UPCH-20716 \3,300（税込） ▼CD購入者 先着特典

・ステッカー

※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。

※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。 ▼コラボレーション・アーティスト

三宅純

伊秩弘将

伊澤一葉

BIGYUKI

ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ（millennium parade）

向井秀徳

加藤ミリヤ ▼特典：椎名林檎ホールツアー2026＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞お楽しみシリアルナンバー

店舗：2025年12月8日（月）12：00〜 2026年1月18日（日）※各店舗営業終了時迄

オンラインショップ：2025年12月8日（月）12：00 〜

※オンラインショップの予約期間終了日はショップによって異なります。 チケット先行申込受付期間：2026年1月14日（水）12：00 〜 2026年1月20日（火）23：59

URL：https://pia.jp/v/sr-tour26al/

お申込みに関するお問合せ：pia_info@linkst.jp

◾️＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞ 2026年

3月17日（火）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月18日（水）18:00 19:00 大阪 ザ・シンフォニーホール

3月24日（火）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

3月25日（水）18:00 19:00 広島 呉信⽤⾦庫ホール

4月1日（水）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月2日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

4月9日（木）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月10日（金）18:00 19:00 福岡 アクロス福岡シンフォニーホール

4月18日（土）18:00 19:00 山形 やまぎん県⺠ホール

4月19日（日）17:30 18:30 山形 やまぎん県⺠ホール

4月25日（土）18:00 19:00 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月26日（日）17:30 18:30 兵庫 神⼾国際会館 こくさいホール

4月30日（木）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月1日（金）18:00 19:00 東京 すみだトリフォニーホール

5月19日（火）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月20日（水）18:00 19:00 静岡 アクトシティ浜松

5月27日（水）18:00 19:00 群馬 ⾼崎芸術劇場 詳細：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/