ENHYPEN、ファンイベント「VAMPIRE IS COMING」の開催を発表 2・14には東京で ポップアップストアも展開
7人組グローバルグループ・ENHYPENが19日・20日、グローバルスーパーファンプラットフォームであるWeverseを通じてファンイベント「VAMPIRE IS COMING」の開催を発表した。
【MV動画】ENHYPENが“ドーパミン中毒”なヴァンパイアに
同イベントは7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』のチャプター映像を鑑賞し、ENHYPENと共に作品について語り合う特別なコミュニケーションイベント。 新譜のキーワードである「逃亡者ヴァンパイア」の感情線を密に描き好評を得ている4つのチャプター映像（「No Way Back」「Big Girls Don’t Cry」「Stealer」「Knife」）をファンと一緒に楽しむことができる。
イベントは1月30日にソウルで約1000人のENGENE（ファンネーム）と対面したのち、香港（1月31日）、東京（2月14日）のアジア3都市で開催される予定となっている。
さらに、同アルバムの発売を記念したポップアップストアもアジア4都市で開催される。「ENHYPEN 'THE SIN : VANISH' POP-UP STORE」は、1月21日から27日まで韓国・ソウルの新世界百貨店江南店を皮切りに、北京（朝陽ジョイシティ）、上海（タイムズスクエア）、東京（タワーレコード渋谷店）といった主要都市を巡回する。
ポップアップでは、ENHYPENのアルバムや公式マーチが販売されるだけでなく、『THE SIN : VANISH』のコンセプトを五感で体験できる多様な体験ゾーンを用意。各都市ごとのポップアップの詳細は、順次発表される。
同アルバムは、人間とヴァンパイアが共存する世界で、愛のためにタブーを破り逃避行する恋人の物語を描いている。タイトル曲「Knife」は、いかなる脅威にも屈せず立ち向かう恋人たちの自信を表現した楽曲です。中毒性のあるメロディとENHYPENの代名詞である一糸乱れぬカルグンム（キレのあるダンス）が刺激的な快感を与え、世界の音楽チャートで大きな反響を呼んでいる。
