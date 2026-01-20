神田うの、結婚19周年にしみじみ「あんなに『すぐ別れる』と言われていたのに」 夫婦円満の秘訣を明かす
タレントの神田うの（50）が20日、都内で行われたフェムケアオイル『YURiiRO』の商品リニューアル発表PRイベントに登壇した。
【全身ショット】キラキラ…！美デコルテあらわな衣装で登場した神田うの
夫の実業家・西村拓朗氏と2007年10月に結婚。大病を患った西村氏を献身的に支えながら娘の「こうのちゃん」も今年春に中学3年生になる。夫婦円満の秘訣を問われると「円満の秘訣を私がエラそうに言えません。何が円満なのかわかりません。秘訣を私が聞きたいです」とぶっちゃけた。
それでもサービス精神旺盛で「そういう質問をお受けしましたので」と答えることに。「今年結婚19年目。あんなに『どうせすぐに別れる』と言われていたのに、こんなに長く持って自分でもびっくりな状況」としながらも「相手を尊重すること。相手を受け入れること。相手を変えようとしないこと。変わりたいなら自分が変われ、自分が変われば相手も変わること。夫婦は鏡」と列挙。「『大切にしなさい』ではなく『大切に思うならば受け入れる』。あちらも私のことをものすごく受け入れてくれる。私もはっきり言います。『自分の思い通りにしたいなら、そういう女性をどうぞ。神田うのさんは思い通りになりません。そんなの結婚する前からわかっていましたよね？』と。そういった女性に彼も魅力を感じない。こういうじゃじゃ馬が好きなんですよ。好きになっちゃったら、しょうがない。私もパパなしでは。甘えん坊さんですから。いていただかないと困る」と力説した。
「タラタラ文句を言っても仕方がない。それをわかる人たちに飲みながら文句を言って、すっきりする」とストレスも解消。2人がめぐり会えた運命について語り「皆さんもきっとそう。ちょっとしたことで諦めないでほしい。諦めたらもったいない」とメッセージ。また、家族のつながりも大事だそう。「大好きな義理の父に『うのちゃん、お願いだから最後まで添い遂げてね』と言われるんです。そうすると裏切れない気持ち、悲しませてはいけないという気持ちも出てくる」とする。最後は「自分は完璧じゃないから完璧な相手はいません。人間は完璧じゃないからいいんだと思います」と呼びかけていた。
『YURiiRO』は、美容液と天然オイルを重ねた2層式のフェムケアオイル。デリケートゾーンをはじめ、ボディやヘアケアまで使える。「効果＝素材がよくないと。効果を感じるので素材がいいんだと思います」とアピールしていた。
