東京・板橋区、区民1人あたり1万円分のギフトカード支援へ 物価高を受け…区長がコメント
東京都板橋区は19日、物価高に直面する区民生活を支援するため、ギフトカードにより区民1人あたり1万円分の支援を行う方針を示した。
昨年11月21日に閣議決定された、国の「『強い経済』を実現する総合経済対策」を受けて、物価高に直面している区民生活を支援するため、「いたばし物価高対策生活応援事業」を実施する方針を固めた。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の活用及び区独自の上乗せ支援を行い、区1人あたり1万円分のギフトカードにより支援を行う予定。
令和7年度東京都板橋区一般会計補正予算（第3号）に基づく支援に続く、物価高支援の第2弾となり、実施にあたっては、別途補正予算案を2月（第1回定例会）の東京都板橋区議会に提出する予定。議決を経て、4月からギフトカードを順次発送する。詳細スケジュールなどは未定。
■支援の内容
対象者：令和8年1月1日時点で板橋区住民基本台帳に記録されている方
※年齢・所得等の制限はない
支援額：1人あたり1万円
申請：不要（プッシュ型）
ギフトカードについて：
食料品以外の購入にも使用でき、区内外の様々な店舗で使用できるギフトカードを予定。
今後のスケジュール：
令和8年4月下旬から、順次ギフトカードの発送を開始。
■板橋区長コメント
物価高の影響が長期化する中、区民の皆様の暮らしを少しでも下支えできるよう、迅速性と汎用性を備え、誰にとっても利用しやすい支援の具体化を進めています。
今後は区議会でのご審議を踏まえながら、本年4月下旬から順次、区民の皆様のお手元に確実にお届けできるよう、万全の準備を進めてまいります。
