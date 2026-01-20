『なんでも鑑定団』“バイク界のロールス・ロイス”・ヴィンセントを組み直し→その価値は
きょう20日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、ヴィンセントのブラックシャドウ（1952年製）のお宝が出る。
【写真】鑑定結果はいかに!?組み直されたヴィンセントのブラックシャドウ
ヴィンセントは30〜50年代にかけ世界最速のバイクを生産していたが、妥協のないこだわり故に採算が取れず、55年に生産を停止した幻の英国メーカーだ。
バイク界のロールス・ロイスとも言われた。ブラックシャドウはそのフラッグシップモデル。状態が悪かったので400万円をかけて新車同様に組み直した。その価値が数字に現れる。
番組ではこのほか、激レアの隕石4点に衝撃の鑑定額が出る。第11代体操お兄さん・小林よしひさの秘蔵人形や、300万円かけて買い集めた志野焼と織部焼＆雪舟の掛軸が本物かどうかも結果が判明する。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】小林よしひさ
【出張鑑定】出張鑑定in滋賀県多賀町
【出張リポーター】原口あきまさ
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
大石崚二(「トライド モーターサイクルズ」代表)
川上紳一(岐阜聖徳学園大学教授)
森由美（陶磁研究家）
