小林陵侑、平野歩夢ら52人が出場へ 全日本スキー連盟がミラノ・コルティナ五輪日本代表候補を発表
全日本スキー連盟は20日、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補選手計52人（男子26人、女子26人）を発表した。今後は日本オリンピック委員会（JOC）の承認を経て、正式に代表に内定する見通し。
主な顔ぶれはノルディックスキー・ジャンプで22年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームROY）、スノーボード・ハーフパイプで北京五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら。スノーボード・アルペンの竹内智香（広島ガス）は、冬季五輪で日本女子最多となる7度目の出場となる。
最年少はスノーボード・ハーフパイプの清水さら、工藤璃星（ともにTOKIOインカラミ）の16歳で、最年長は竹内の42歳。最多出場も竹内で、初出場は25人となった。
◆ノルディックスキー・ジャンプ
小林 陵侑 29（チームROY）
二階堂 蓮 24（日本ビール）
中村 直幹 29（フライングラボラトリー）
高梨 沙羅 29（クラレ）
伊藤 有希 31（土屋ホーム）
丸山 希 27（北野建設）
勢藤 優花 28（オカモトグループ）
◆ノルディックスキー複合
山本 涼太 28（長野日野自動車）
渡部 暁斗 37（北野建設）
谷地 宙 25（日本航空）
◆クロスカントリー
馬場 直人 29（中野土建）
廣瀬 崚 25（T.A.C Ski Team）
山崎 大翔 22（となみ衛星通信テレビ）
土屋 正恵 29（弘果）
◆アルペンスキー
相原 史郎 25（小泉スキークラブ）
安藤 麻 29（日清医療食品）
◆フリースタイルスキー・モーグル
堀島 行真 28（トヨタ自動車）
島川 拓也 27（日本仮設）
西沢 岳人 26（チームリステル）
藤木 豪心 28（イマトク）
冨高 日向子 25（多摩大ク）
柳本 理乃 25（愛知ダイハツ）
中尾 春香 24（佐竹食品）
藤木 日菜 24（武庫川女子大）
◆フリースタイルスキー・エアリアル
五十嵐 瑠奈 21（日体大）
◆フリースタイルスキー・スキークロス
須貝 龍 34（チームクレブ）
古野 慧 26（U−NEXT）
中西 凜 22（京都光華SC）
向川 桜子 34（富士フイルム）
◆フリースタイルスキー・ハーフパイプ
松浦 透磨 23（岐阜日野自動車）
桐山 菜々穂 29（ヒマラヤスノークラブ）
◆フリースタイル・スロープスタイル/ビッグエア
近藤 心音 22（オリエンタルバイオ）
古賀 結那 23（城北信用金庫）
◆スノーボード・ハーフパイプ
平野 流佳 23（INPEX）
戸塚 優斗 24（ヨネックス）
平野 歩夢 27（TOKIOインカラミ）
山田 琉聖 19（専門学校JWSC）
清水 さら 16（TOKIOインカラミ）
小野 光希 21（バートン）
冨田 せな 26（宇佐美SC）
工藤 璃星 16（TOKIOインカラミ）
◆スノーボード・アルペン
斯波 正樹 39（TAKAMIYA ZAO ONSEN）
三木 つばき 22（浜松いわた信用金庫）
竹内 智香 42（広島ガス）
◆スノーボード・スロープスタイル/ビッグエア
木俣 椋真 23（ヤマゼン）
長谷川 帝勝 20（TOKIOインカラミ）
荻原 大翔 20（TOKIOインカラミ）
木村 葵来 21（ムラサキスポーツ）
村瀬 心椛 21（TOKIOインカラミ）
岩渕 麗楽 24（バートン）
深田 茉莉 19（ヤマゼン）
鈴木 萌々 18（キララクエスト）