全日本スキー連盟は20日、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補選手計52人（男子26人、女子26人）を発表した。今後は日本オリンピック委員会（JOC）の承認を経て、正式に代表に内定する見通し。

主な顔ぶれはノルディックスキー・ジャンプで22年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームROY）、スノーボード・ハーフパイプで北京五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら。スノーボード・アルペンの竹内智香（広島ガス）は、冬季五輪で日本女子最多となる7度目の出場となる。

最年少はスノーボード・ハーフパイプの清水さら、工藤璃星（ともにTOKIOインカラミ）の16歳で、最年長は竹内の42歳。最多出場も竹内で、初出場は25人となった。

◆ノルディックスキー・ジャンプ

小林 陵侑 29（チームROY）

二階堂 蓮 24（日本ビール）

中村 直幹 29（フライングラボラトリー）

高梨 沙羅 29（クラレ）

伊藤 有希 31（土屋ホーム）

丸山 希 27（北野建設）

勢藤 優花 28（オカモトグループ）

◆ノルディックスキー複合

山本 涼太 28（長野日野自動車）

渡部 暁斗 37（北野建設）

谷地 宙 25（日本航空）

◆クロスカントリー

馬場 直人 29（中野土建）

廣瀬 崚 25（T.A.C Ski Team）

山崎 大翔 22（となみ衛星通信テレビ）

土屋 正恵 29（弘果）

◆アルペンスキー

相原 史郎 25（小泉スキークラブ）

安藤 麻 29（日清医療食品）

◆フリースタイルスキー・モーグル

堀島 行真 28（トヨタ自動車）

島川 拓也 27（日本仮設）

西沢 岳人 26（チームリステル）

藤木 豪心 28（イマトク）

冨高 日向子 25（多摩大ク）

柳本 理乃 25（愛知ダイハツ）

中尾 春香 24（佐竹食品）

藤木 日菜 24（武庫川女子大）

◆フリースタイルスキー・エアリアル

五十嵐 瑠奈 21（日体大）

◆フリースタイルスキー・スキークロス

須貝 龍 34（チームクレブ）

古野 慧 26（U−NEXT）

中西 凜 22（京都光華SC）

向川 桜子 34（富士フイルム）

◆フリースタイルスキー・ハーフパイプ

松浦 透磨 23（岐阜日野自動車）

桐山 菜々穂 29（ヒマラヤスノークラブ）

◆フリースタイル・スロープスタイル/ビッグエア

近藤 心音 22（オリエンタルバイオ）

古賀 結那 23（城北信用金庫）

◆スノーボード・ハーフパイプ

平野 流佳 23（INPEX）

戸塚 優斗 24（ヨネックス）

平野 歩夢 27（TOKIOインカラミ）

山田 琉聖 19（専門学校JWSC）

清水 さら 16（TOKIOインカラミ）

小野 光希 21（バートン）

冨田 せな 26（宇佐美SC）

工藤 璃星 16（TOKIOインカラミ）

◆スノーボード・アルペン

斯波 正樹 39（TAKAMIYA ZAO ONSEN）

三木 つばき 22（浜松いわた信用金庫）

竹内 智香 42（広島ガス）

◆スノーボード・スロープスタイル/ビッグエア

木俣 椋真 23（ヤマゼン）

長谷川 帝勝 20（TOKIOインカラミ）

荻原 大翔 20（TOKIOインカラミ）

木村 葵来 21（ムラサキスポーツ）

村瀬 心椛 21（TOKIOインカラミ）

岩渕 麗楽 24（バートン）

深田 茉莉 19（ヤマゼン）

鈴木 萌々 18（キララクエスト）