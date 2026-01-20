スポニチ

　全日本スキー連盟は20日、来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補選手計52人（男子26人、女子26人）を発表した。今後は日本オリンピック委員会（JOC）の承認を経て、正式に代表に内定する見通し。

　主な顔ぶれはノルディックスキー・ジャンプで22年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームROY）、スノーボード・ハーフパイプで北京五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）ら。スノーボード・アルペンの竹内智香（広島ガス）は、冬季五輪で日本女子最多となる7度目の出場となる。

　最年少はスノーボード・ハーフパイプの清水さら、工藤璃星（ともにTOKIOインカラミ）の16歳で、最年長は竹内の42歳。最多出場も竹内で、初出場は25人となった。

◆ノルディックスキー・ジャンプ

小林　陵侑　29（チームROY）

二階堂　蓮　24（日本ビール）

中村　直幹　29（フライングラボラトリー）

高梨　沙羅　29（クラレ）

伊藤　有希　31（土屋ホーム）

丸山　希　27（北野建設）

勢藤　優花　28（オカモトグループ）

◆ノルディックスキー複合

山本　涼太　28（長野日野自動車）

渡部　暁斗　37（北野建設）

谷地　宙　25（日本航空）

◆クロスカントリー

馬場　直人　29（中野土建）

廣瀬　崚　25（T.A.C　Ski　Team）

山崎　大翔　22（となみ衛星通信テレビ）

土屋　正恵　29（弘果）

◆アルペンスキー

相原　史郎　25（小泉スキークラブ）

安藤　麻　29（日清医療食品）

◆フリースタイルスキー・モーグル

堀島　行真　28（トヨタ自動車）

島川　拓也　27（日本仮設）

西沢　岳人　26（チームリステル）

藤木　豪心　28（イマトク）

冨高　日向子　25（多摩大ク）

柳本　理乃　25（愛知ダイハツ）

中尾　春香　24（佐竹食品）

藤木　日菜　24（武庫川女子大）

◆フリースタイルスキー・エアリアル

五十嵐　瑠奈　21（日体大）

◆フリースタイルスキー・スキークロス

須貝　龍　34（チームクレブ）

古野　慧　26（U−NEXT）

中西　凜　22（京都光華SC）

向川　桜子　34（富士フイルム）

◆フリースタイルスキー・ハーフパイプ

松浦　透磨　23（岐阜日野自動車）

桐山　菜々穂　29（ヒマラヤスノークラブ）

◆フリースタイル・スロープスタイル/ビッグエア

近藤　心音　22（オリエンタルバイオ）

古賀　結那　23（城北信用金庫）

◆スノーボード・ハーフパイプ

平野　流佳　23（INPEX）

戸塚　優斗　24（ヨネックス）

平野　歩夢　27（TOKIOインカラミ）

山田　琉聖　19（専門学校JWSC）

清水　さら　16（TOKIOインカラミ）

小野　光希　21（バートン）

冨田　せな　26（宇佐美SC）

工藤　璃星　16（TOKIOインカラミ）

◆スノーボード・アルペン

斯波　正樹　39（TAKAMIYA　ZAO　ONSEN）

三木　つばき　22（浜松いわた信用金庫）

竹内　智香　42（広島ガス）

◆スノーボード・スロープスタイル/ビッグエア

木俣　椋真　23（ヤマゼン）

長谷川　帝勝　20（TOKIOインカラミ）

荻原　大翔　20（TOKIOインカラミ）

木村　葵来　21（ムラサキスポーツ）

村瀬　心椛　21（TOKIOインカラミ）

岩渕　麗楽　24（バートン）

深田　茉莉　19（ヤマゼン）

鈴木　萌々　18（キララクエスト）