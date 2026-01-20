NHK『うたコン』で2025紅白歌合戦を振り返るスペシャル版を放送 純烈、水森かおり、CANDY TUNEが舞台裏語る
NHKの音楽番組『うたコン』の2月3日放送回では、昨年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』を振り返るスペシャル版『2025紅白歌合戦 振り返りSP！』を放送する。
【全身ショット】キュートな衣装でハートポーズするCANDY TUNE
スタジオには、紅白に出演した純烈、水森かおり、そして初出場を果たしたCANDY TUNEが登場。貴重な舞台裏のエピソードとともに、今回の紅白についてたっぷりと語る。
純烈は群馬・草津温泉中継の知られざるエピソードをはじめ、水森は今回で3回目となった「ドミノチャレンジ」の舞台裏を語る。また、さまざまなシーンで大活躍を見せたCANDY TUNEのメンバーが、初めての紅白で感じた思いを披露する。
■放送予定
2月3日（火） 午後7：57〜午後8：42 ＜NHK総合＞
司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー
出演：CANDY TUNE、純烈、水森かおり
