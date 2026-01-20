全日本スキー連盟が２０日、開幕まで３週間を切った２月のミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプや、スノーボードなど６種目の日本代表候補選手５２人（男子２６人、女子２６人）を発表した。最多はスノーボード・アルペンの竹内智香（広島ガス）の７大会連続。男子ではノルディック複合の渡部暁斗（北野建設）が６大会連続が最高。最年長は竹内の４２歳、最年少はハーフパイプ女子の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）の１６歳。

代表候補選手は以下の通り。

◆ジャンプ 小林陵侑（３大会連続）、二階堂蓮（初出場）、中村直幹（２大会連続）、高梨沙羅（４大会連続）、伊藤有希（４大会連続）、丸山希（初出場）、勢藤優花（３大会連続）

◆ノルディック複合 山本涼太（２大会連続）、渡部暁斗（６大会連続）谷地宙（２大会連続）

◆クロスカントリー 馬場直人（２大会連続）、広瀬崚（２大会連続）、山粼大翔（初出場）、土屋正恵（２大会連続）

◆アルペン 相原 史郎（初出場）、安藤麻（３大会連続）

◆フリースタイル・モーグル 堀島行真（３大会連続）、島川拓也（初出場）、西沢岳人（初出場）、藤木豪心（初出場）、冨高日向子（２大会連続）、柳本理乃（初出場）、中尾春香（初出場）、藤木日菜（初出場）

◆フリースタイル・エアリアル 五十嵐瑠奈（初出場）

◆フリースタイル・スキークロス 須貝龍（２大会連続）、古野慧（２大会連続）、中西凜（初出場）、向川桜子（２大会連続）

◆フリースタイル・ハーフパイプ 松浦透磨（初出場）、桐山菜々穂（初出場）

◆フリースタイル・スロープスタイル／ビッグエア 近藤心音（初出場）、古賀結那（初出場）

◆スノーボード・ハーフパイプ 平野流佳（２大会連続）、戸塚優斗（３大会連続）、平野歩夢（４大会連続）、山田琉聖（初出場）、清水さら（初出場）、小野光希（２大会連続）、冨田せな（３大会連続）、工藤璃星（初出場）

◆スノーボード・アルペン 斯波正樹（２大会ぶり２度目）、三木つばき（２大会連続）、竹内智香（７大会連続）

◆スノーボード・スロープスタイル／ビッグエア 木俣椋真（初出場）、長谷川 帝勝（初出場）、荻原大翔（初出場）

木村葵来（初出場）、村瀬心椛（２大会連続）、岩渕麗楽（３大会連続）、深田茉莉（初出場）、鈴木萌々（初出場）