¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¡¼&¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÂåÉ½¸õÊäÁª¼êÈ¯É½¡¡Ê¿ÌîÊâÌ´¡¢üâÍüº»Íå¡¢ÃÝÆâÃÒ¹á¤é52¿Í¡Ú°ìÍ÷¡Û
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï20Æü¡¢2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿Áª¼ê52¿Í¡ÊÃË»Ò26¿Í¡¢½÷»Ò26¿Í¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤ÏÁ°²óÂç²ñ¶â¥á¥À¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WÇÕ¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ê27¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Áª½Ð¡£¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç4Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿郄Íüº»Íå¡Ê29¡¢¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢Åßµ¨ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤Î7²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê42¡¢¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¡¼&¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÂåÉ½ÆâÄêÁª¼ê°ìÍ÷¡Û
¢£¥¸¥ã¥ó¥×
¡ÚÃË»Ò¡Û
¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡¢TEAM ROY¡Ë
Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡¢ÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¥¹¥¡¼Éô¡Ë
ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê29¡¢Flying Laboratory SC¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
郄Íüº»Íå¡Ê29¡¢¥¯¥é¥ì¡Ë
°ËÆ£Í´õ¡Ê31¡¢ÅÚ²°¥Û¡¼¥à¥¹¥¡¼Éô¡Ë
´Ý»³´õ¡Ê27¡¢ËÌÌî·úÀßSC¡Ë
ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê28¡¢¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë
¢£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¥É
¡ÚÃË»Ò¡Û
»³ËÜÎÃÂÀ¡Ê28¡¢Ä¹ÌîÆüÌî¼«Æ°¼ÖSC¡Ë
ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê37¡¢ËÌÌî·úÀßSC¡Ë
Ã«ÃÏÃè¡Ê25¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë
¢£¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼
¡ÚÃË»Ò¡Û
ÇÏ¾ìÄ¾¿Í¡Ê29¡¢ÃæÌîÅÚ·ú¥¹¥¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë
×¢À¥ÖÅ¡Ê25¡¢T.A.C Ski Team¡Ë
»³粼ÂçæÆ¡Ê22¡¢¤È¤Ê¤ß±ÒÀ±ÄÌ¿®¥Æ¥ì¥ÓSC¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
ÅÚ²°Àµ·Ã¡Ê29¡¢¹°²ÌSRC¡Ë
¢£¥¢¥ë¥Ú¥ó
¡ÚÃË»Ò¡Û
Áê¸¶»ËÏº¡Ê25¡¢¾®Àô¥¹¥¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
°ÂÆ£Ëã¡Ê29¡¢ÆüÀ¶°åÎÅ¿©ÉÊ¡Ë
¢£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥â¡¼¥°¥ë
¡ÚÃË»Ò¡Û
ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê28¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¹¥¡¼Éô¡Ë
ÅçÀîÂóÌé¡Ê27¡¢ÆüËÜ²¾Àß¡Ë
À¾Âô³Ù¿Í¡Ê26¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ë
Æ£ÌÚ¹ë¿´¡Ê28¡¢¥¤¥Þ¥È¥¯¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
ÉÚ郄Æü¸þ»Ò¡Ê25¡¢Â¿ËàÂç³Ø¥¹¥¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë
ÌøËÜÍýÇµ¡Ê25¡¢°¦ÃÎ¥À¥¤¥Ï¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¡¼Éô¡Ë
ÃæÈø½Õ¹á¡Ê24¡¢º´ÃÝ¿©ÉÊ¡Ë
Æ£ÌÚÆüºÚ¡Ê24¡¢Éð¸ËÀî½÷»ÒÂç³Ø¡Ë
¢£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë
¸Þ½½ÍòÎÜÆà¡Ê21¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
¢£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹
¡ÚÃË»Ò¡Û
¿Ü³Î¶¡Ê34¡¢¥Á¡¼¥à¥¯¥ì¥Ö¡Ë
¸ÅÌî·Å¡Ê26¡¢U-NEXT HOLDINGS¥¹¥¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
ÃæÀ¾ô¥¡Ê22¡¢µþÅÔ¸÷²ÚS.C.¡Ë
¸þÀîºù»Ò¡Ê34¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥£¥ë¥à BI ½©ÅÄ¡Ê³ô¡Ë¥¹¥¡¼Éô¡Ë
¢£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×
¡ÚÃË»Ò¡Û
¾¾±ºÆ©Ëá¡Ê23¡¢´ôÉìÆüÌî¼«Æ°¼ÖSC¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
¶Í»³ºÚ¡¹Êæ¡Ê29¡¢¥Ò¥Þ¥é¥äSNOW CLUB¡Ë
¢£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë/¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡Ú½÷»Ò¡Û
¶áÆ£¿´²»¡Ê22¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë
¸Å²ì·ëÆá¡Ê23¡¢¾ëËÌ¿®ÍÑ¶â¸Ë¥¹¥¡¼Éô¡Ë
¢£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×
¡ÚÃË»Ò¡Û
Ê¿ÌîÎ®²Â¡Ê23¡¢INPEX¡Ë
¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê24¡¢¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë
Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ê27¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë
»³ÅÄÎ°À»¡Ê19¡¢ÀìÌç³Ø¹»JWSC¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
À¶¿å¤µ¤é¡Ê16¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë
¾®Ìî¸÷´õ¡Ê21¡¢BURTON¡Ë
ÉÚÅÄ¤»¤Ê¡Ê26¡¢±§º´ÈþSC¡Ë
¹©Æ£ÍþÀ±¡Ê16¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¡
¢£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó
¡ÚÃË»Ò¡Û
»ÛÇÈÀµ¼ù¡Ê39¡¢TAKAMIYA ZAO ONSEN¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡Ê22¡¢ÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë
ÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê42¡¢¹Åç¥¬¥¹¥¹¥¡¼Éô¡Ë
¢£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë/¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡ÚÃË»Ò¡Û
ÌÚËóÌº¿¿¡Ê23¡¢YAMAZEN¡Ë
Ä¹Ã«ÀîÄë¾¡¡Ê20¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉô¡Ë
²®¸¶ÂçæÆ¡Ê20¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉô¡Ë
ÌÚÂ¼ °ªÍè ¡Ê21¡¢¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
Â¼À¥¿´³ñ¡Ê21¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉô¡Ë
´äÞ¼Îï³Ú¡Ê24¡¢BURTON¡Ë
¿¼ÅÄçýè½¡Ê19¡¢YAMAZEN¡Ë
ÎëÌÚË¨¡¹¡Ê18¡¢¥¥é¥é¥¯¥¨¥¹¥È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥é¥Ö¡Ë
¢¨ÃÂÀ¸Æü¤Ï1·î20Æü»þÅÀ
