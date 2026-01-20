【App Store iPhoneゲームチャート】『ハートピアスローライフ』が2週連続の首位（1/12〜18）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年1月12日〜18日）では、「無料ゲームチャート」1位に『ハートピアスローライフ』、「有料ゲームチャート」1位に『Minecraft』がランクインし、ともに首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆スローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム
「無料ゲームチャート」1位の『ハートピアスローライフ』は、自由度の高いスローライフが楽しめる生活シミュレーションゲーム。自身のアバターとなる“主人公”の服は1000を超えるコーディネートから自分も服を選ぶことができるほか、ガーデニングや音楽、虫取り、料理などを他のユーザーたちと交流しながら楽しむことができる。初登場した前週に続き、2週連続で首位を獲得した。
続く2位には『ブロックブラスト（Block Blast）』、3位には『クローズ×WORST TOP OF CROWS』がランクイン。
2位の『ブロックブラスト〜』は、ブロックゲームと頭脳パズルゲームを組み合わせた“脳トレ”に適した作品で、操作はシンプルながらバックに流れる効果音やリズムが楽しい。
新作としては、5位にGameTreeによるRPG作品『ドラベル』が初登場。プレイヤーは伝説の悪竜として、姫と共に王国の復刻を目指す。バトルはオートで展開できるほか、ゲームをプレイしていない際にもバトルが進み、報酬や経験値が得られる。スキマ時間にも楽しみやすい作品だ。
◆iOS版『スイカゲーム』は、リリースから2年迎えた今なお人気
一方、「有料ゲームチャート」1位の『Minecraft』は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
TOP3は前週と変わらず、1位の『Minecraft』に続き2位には『スイカゲーム-Aladdin X』、3位には『CloverPit』がランクイン。
2位の『スイカゲーム〜』は、ゆるいキュートなイラストが特徴のシンプルなフルーツパズルゲーム「スイカゲーム」のiOS版の公式アプリ。2024年元日のリリースから2年を迎えたが、引き続き根強い人気を見せている。
3位の『CloverPit』は、SteamでリリースされていたローグライクゲームのiOS版。プレイヤーはホラー感のある独房に閉じ込められているという設定で、そこに置かれたスロットマシーンとATMを使って、次々にやってくる返済期限までに借金を返済していく必要がある。ラウンドごとにチャームや強化要素がランダムで選択でき、その組み合わせを利用してコインの獲得量を増やしていく。昨年、12月15日〜21日集計の調査でランキングに初登場し、1位→4位→3位→3位と上位をキープしている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
