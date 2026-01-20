タレント・神田うの（５０）が２０日、都内でアンバサダーを務める２層式のフェムケアオイル「ＹＵＲｉｉＲＯ」の「商品リニューアル発表ＰＲイベント」に登壇した。

白色のドレス姿で登場。「今日はどうしても白を着たかった」といい、商品に合わせて「どんな色にでも自分が染まれる、なれるという意味を込めた」と笑顔で明かした。

これまで９回の結婚式を挙げたという神田だが、「１０回目の結婚式は私が６０歳の時にしたい」と思い描いた。「まだあと１０年は忙しいでしょというのがある。余裕がないと結婚式ができない。気持ち、時間の余裕です」と理由を明かし、「娘もまだ１４歳で、手が掛からなくなったとはいえ、別のことでやらなければならないこともありますし、まだ結婚式なんて両親がやってる場合じゃないでしょというところで、還暦がちょうど良いのかなと思っていますね」と話した。

結婚式は「あと９年ちょっと後。イメージはないですね、まだ」というが、「親になってから初めての結婚式ですよね。還暦になったときにどう思えているか楽しみです」と心待ちにした。

夫婦円満の秘けつを聞かれると、「私はえらそうに言えません、聞きたいです。今年結婚１９年目になるんですね、あんなにすぐ別れるよと言われていたのにこんなに長く持っていて自分でもびっくり」と笑わせた。「相手を尊重する、受け入れること、相手を変えようとしないということ。代わりたいなら自分が代わるということ、夫婦は鏡ですよということ、とにかく大切に思うならば受け入れる」と持論を明かした。