大画面搭載モデルの利便性が高く人気が上昇！＜ディスプレイオーディオ部門＞【CGPカー用品大賞2025】

【CGPカー用品大賞2025】

手持ちのスマホを接続するだけでAV一体型ナビのような高機能を発揮するディスプレイオーディオ。今や多くのメーカーからリリースが相次いでいるが、手が届きやすい価格ながら内容充実のハイコスパ機が人気だ。

＊ ＊ ＊

ディスプレイオーディオはスマホのアプリを車載用に最適化して利用できる点が魅力。それだけにモノ選びのポイントとしては「大画面」や「優れた操作性」を重視したい。

大賞を受賞したaカロッツェリアの「DMH-SF600」は、そんなポイントをしっかりと押さえた1台。ミドルクラスに位置づけられているため価格を抑え基本機能を重視している。

1DINサイズの本体に9型フローティングディスプレイを組み合わせ、DINスペースや200mmワイドスペースを持つ570車種に適合。WSVGAの高精細でクラストップレベルの高画質で視認性も抜群だ。

Apple CarPlay／Android Autoともにワイヤレスで接続が可能なので使い勝手がいい。しかもApple CarPlayについてはスプリットスクリーン機能によってショートカットキーを画面上に常時表示でき、利用アプリを閉じることなく別の操作を行える。また、専用アプリの「PxLink」を使えば、スマホ本体をリモコンとして利用可能だ。

【ディスプレイオーディオ部門】

【大賞】

■リーズナブルな価格ながら高度な調整機能を搭載

パイオニア カロッツェリア

「DMH-SF600」（実勢価格：10万円前後）

欲しい機能が詰まったコストパフォーマンス抜群の一台。スマホアプリをフル活用してルートガイドもエンタメも充実する。操作性の高さも◎

シリーズ最新モデルで、機能を絞ることによって低価格化を図っている。スマホとはワイヤレス接続ができ、USBやBluetoothによる音楽再生も可能。こだわりの厳選パーツや高度な音響調整機能による高音質も楽しめる。

▼スマホでコントロールできるから超快適！

▲インストールするだけでスマホをリモコンのように扱える。DMH-SF600の画面を切り替えずに各種の主要操作ができて使い勝手抜群だ。

▼カーナビアプリを使ってルート案内もこなす！

▲カーナビアプリを利用すればAV一体型ナビのように使える。パイオニアの「COCCHi」は同社のカーナビ開発のノウハウが生きる

▲タイムアライメントや13バンドグラフィックイコライザー、サウンドレトリバーなど、自分好みの音響カスタマイズが簡単にできる

【高画質スマート賞】

■高画質にこだわった大画面モデルの最新版

ケンウッド

「DMX7509XS」（実勢価格：8万円前後）

大画面ディスプレイオーディオでは後発となるが、そのぶん魅力あふれるスペックを搭載。ケンウッドは高画質へのこだわりもきわめて強い

同社ディスプレイオーディオ初の9型フローティングスタイル。独自のボールジョイント機構を採用した3D角度調整機能により最適なポジションにセッティングできる。Apple CarPlay／Android Autoともにワイヤレス接続にも対応。

▼幅広い車種に取り付け可能なフローティングモデル

▲本体は1DINサイズで幅広い車種に装着が可能。高精細・広視野角HDパネルによって地図アプリもエンタメ動画も美しく表示

ケンウッド

「DMX7525S」（実勢価格：5万円前後）

実勢価格5万円前後と手が届きやすい価格ながらも、Apple CarPlay／Android Autoともワイヤレス接続で利用が可能。音響調整機能も搭載している。

▼リーズナブルに美しい画面を求めるなら！

▲ダッシュボードにすっきり納まる2DINサイズボディ。6.9型ディスプレイは高精細なHD画質

【オンダッシュ大画面賞】

■タッチパネル操作に加え音声アシスタントにも対応

MAXWIN

「TKHFT1019」（実勢価格：2万5000円前後）

これほどの高機能でありながら実勢価格が2万5000円前後と驚くべきロープライスを実現。さまざまな車種に装着できる汎用性の高さもいい

クルマを選ばず手軽に取り付けられるポータブル型のディスプレイオーディオ。10.1インチの大画面は優れた視認性、タッチパネル操作性を発揮する。Apple CarPlay／Android Autoの無線接続やフルセグテレビチューナー内蔵も魅力だ。

▼地デジのフルセグも内蔵したマルチな1台

▲市販バックカメラを組み合わせて使えるRCA形状の入力端子や、AI BOX、USBメモリーなどを接続できるUSB端子を搭載

【ワイド大画面賞】

■広視野角でどこからも見やすく大画面で快適に操作できる

KEIYO

「ワイドディスプレイオーディオ AN-N002」（実勢価格：2万2800円前後）

横長画面で迫力ある映像を楽しめ、タッチパネルの操作性にも優れている。スマホの動画だけでなく、ワンセグテレビが見られるのも便利

ワイドサイズの10.26インチ大画面搭載モデル。オンダッシュ型で多くの車種に手軽な取り付けが可能だ。Apple CarPlay／Android Autoともにワイヤレス接続に対応し、優れた使い勝手を実現。ワンセグチューナーも内蔵。

▼ワンセグ搭載でテレビ視聴もOK

▲高さが抑えられたボディはオンダッシュ装着でも前方視界を妨げにくい。Airplay、Androidによるミラーリング動画視聴にも対応

>> 特集【CGPカー用品大賞2025】

※2025年11月17日発売「CarGoodsPress」108号P20-21ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／浜先秀彰＞

【関連記事】

◆“拭く”前に“吹く”だけ。冬の洗車も年末の大掃除も一気に軽くなるガジェットでラクしよう

◆ポタ電の充電忘れちゃった！だったらジャクリの走行充電器で移動しながらしたらイイじゃない！

◆クルマでフルセグTVもYouTubeも楽しめる！後付け10.1インチIPSディスプレイオーディオ