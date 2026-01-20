ANA¡¢¡Öº£½µ¤Î¥È¥¯¤¿¤Ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤òºÆ³«¡¡1·î27ÆüÈ¯É½Ê¬¤«¤é
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢ANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¤Î¹ñÆâÀþÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¤ò¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ë¿ô¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Öº£½µ¤Î¥È¥¯¤¿¤Ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤ò1·î27ÆüÈ¯É½Ê¬¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£
1·î6ÆüÈ¯É½Ê¬¤«¤éÅë¾èÂÐ¾Ý´ü´Ö¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Íâ½µÅÚÍË¤«¤éÍâ¡¹½µ¶âÍË¤Þ¤Ç¤ÎÅë¾èÊ¬¤òÂÐ¾Ý¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¤¿¤á¡¢1·î13ÆüÏ©Àþ¹ðÃÎÊ¬¤«¤é°ì»þÅª¤ËµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹µÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºþ¿·¤ËÈ¼¤¤¡¢3·î31ÆüÈ¯É½Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤ËµÙ»ß¤·¡¢ºÆ³«»þ´ü¤Ï²Æ¤´¤í¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Öº£½µ¤Î¥È¥¯¤¿¤Ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï1¶è´Ö6,000¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¸ò´¹¤Ç¤¤ë¹ñÆâÀþÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¤ò¡¢3,000¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÈ¯·ô¤·¤¿¹Ò¶õ·ô¤ÏÍ½ÌóÊØ¤Ë¸Â¤êÍ¸ú¤Ç¡¢Í½ÌóÊÑ¹¹¤ÏÂÐ¾ÝÅë¾è´ü´ÖÆâ¤«¤ÄÆ±°ì¶è´Ö¤Ë¤Î¤ß²ÄÇ½¡£Ê§¤¤Ìá¤·»þ¤Ë¤Ï3,000¥Þ¥¤¥ë¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£