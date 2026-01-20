Duolingo, Inc.は、オンライン英語試験「Duolingo English Test」に不正受験対策として「Ear Scan」を導入した。本対策により、受験者は試験開始前にスマートフォンのカメラによる両耳のスキャンが必須となる。

Ear Scanは、左右それぞれの耳をカメラから少し離れた位置と近づけた位置の両方でスキャンし、耳の中にイヤホンや補助機器などが装着されていないかを確認する仕組み。

機械学習とスマートフォンのセンサーを組み合わせた技術で不正デバイスの使用を検知するとしている。特定の端末に依存しない設計で、受験者が使用するさまざまなスマートフォンで試験セキュリティを確保するとしている。

Duolingo English Testはオンラインで受験できる英語能力試験で、受験料は70米ドル（約1万1000円）、試験時間は約1時間、結果は48時間以内に発行される。

問題は4万5000以上のデータベースから、受験者の回答に応じて出題内容を調整する。現在、世界6000以上の教育機関で受け入れられている。