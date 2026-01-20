JPYCは20日、米LINE NEXT Inc.と日本円建ステーブルコイン「JPYC」の活用に向けて、協業検討を開始する基本合意書を締結したと発表した。LINEアプリでステーブルコイン「JPYC」を活用できる環境の構築を目指す。

ステーブルコインは、ブロックチェーン上で流通する暗号資産の1つで、日本円などの法定通貨や金などと連動させることで、ほかの暗号資産と比較して価格の安定性が保たれるよう設計されている。

JPYCとLINE NEXTは今後、LINEアプリを活用したステーブルコインJPYCの流通を検討する。新規ウォレットサービスなどさまざまな利用シナリオを検討するほか、ユーザー保護や法令遵守などを担保した実装方法を協議していくという。あわせて、技術連携や共同マーケティング、インセンティブ施策の共同開発を進める。

ステーブルコインを含めたWeb3技術普及の課題として、JPYCは「日常生活との接点の不足」と指摘。すでに生活に深く根付いたアプリで、直感的に理解できる“円建ての価値”を提供することが不可欠とコメント。今回の取り組みで、ステーブルコインを「投資の対象」から「日常で使う価値」へと転換し、円建ての価値で安心なWeb3体験を実現することで、新たなデジタル体験の創出を目指すとしている。