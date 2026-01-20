¡Ö¥¢¥¸¥¢£±°Ì¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï²¼Íî¡¢´Ú¹ñ¤Ï°Ý»ý¡×¡Ö²Ú¡¹¤·¤¤WÇÕ¥¤¥ä¡¼¤ÎËë³«¤±¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÈÆü´Úº¹¡É¤ËÃåÌÜ¡£ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø´üÂÔÂç
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤¬£±·î20Æü¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¹¹¿·¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï½ç°Ì¤ò£±¤Ä²¼¤²¡¢19°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¸¥¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ï¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿12·î22Æü¤«¤éº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥»¥Í¥¬¥ë¤¬19°Ì¤«¤é12°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢½ç°Ì¤ËÆ°¤¤¬À¸¤¸¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î³ç¤ê¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¡Ê19°Ì¡Ë¡¢¥¤¥é¥ó¡Ê20°Ì¡Ë¡¢´Ú¹ñ¡Ê22°Ì¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×£³¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Chosun¡Ù¤¬¡Ö¥¢¥¸¥¢1°ÌÃ¥´Ô¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï£±¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ï22°Ì°Ý»ý¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¤Þ¤º¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤¬FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°22°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î2026Ç¯¤ò²Ú¡¹¤·¤¯Ëë³«¤±¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÊÑÆ°¤Ê¤¯1599.45ÅÀ¤À¡£¥¢¥¸¥¢£±°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï18°Ì¤«¤é19°Ì¤Ø£±¤Ä½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥»¥Í¥¬¥ë¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï20°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡×
¡¡É¡Â©¤¬¹Ó¤¤Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Îº¹¤Ï£´°Ì¤«¤é£³°Ì¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç´¿´î¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥¸¥¢£±°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÈÇÆ¸¢Ã¥²ó¡É¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¡¢½ç°Ì¾å¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ÈÀï¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¡¢½ç°Ì¾å¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ÈÀï¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¤¤¡£
