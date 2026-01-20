「匂わせすぎてやばい 」男性アイドル、プライベートのイケメンショットに反響「彼氏感えぐい」「エモい」
アイドルグループ・超特急の柏木悠さんは1月17日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】柏木悠のイケメンショット
2枚目は遠くに見える富士山の頂上を指で触るようなポーズを披露。コメント欄には、一緒にデジタルデトックスを楽しんだ相手であるダンス&ボーカルグループ・BUDDiiSの高尾楓弥さんから「ビジュ良くない！？」と反応が寄せられています。
ファンからは、「めっちゃめちゃエモいねえ」「これはふみやくんとだな!?」「すごくカッコいい」「めっちゃかっこいいんだけど」「匂わせすぎてやばい 」「めっちゃめろすぎる」「ねえまって かわいすぎるよ」「彼氏感えぐい」と、絶賛の声が集まりました。
「ねえまって かわいすぎるよ」柏木さんは「デジタルデトックスしてきた」とつづり、3枚の写真を投稿。山登りをした際のソロショットです。「あれ。誰かと日付が一緒だ。。」と匂わせており、写真の右下には「’26 1 17」と日付が記載されています。1枚目では屋外のテーブルに座りカップドリンクを持ち、おどけた表情でカメラを見つめる姿が印象的です。
