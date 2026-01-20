浜岡原発の再稼働に向けたデータ不正問題で、中部電力の林社長が静岡県知事に対し、謝罪しました。

（中部電力 林欣吾社長 20日午前11時ごろ）

「心から深くおわび申し上げる。申し訳ございませんでした」

中部電力の林社長は、静岡県の鈴木康友知事の元を訪れ、浜岡原発のデータ不正問題について改めて謝罪しました。鈴木知事は「これまで積み上げてきた信頼を大きく損なう行為」と非難した上で、「今後の対応について都度報告してほしい」と話しました。

永久停止求める住民訴訟の反論書面にも不正データを使用

また、きのう浜岡原発の永久停止を求めて住民が2011年に静岡地裁浜松支部に起こした訴訟で、中電側が裁判所に提出した反論書面の中で、耐震設計に関わる不正データを使っていたことを明らかにしました。林社長は「第三者委員会の調査に協力する」と話しています。