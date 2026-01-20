富永美樹アナ、父の死去を報告「娘でいられて幸せでした」 昨年8月に肺炎と心筋梗塞で緊急入院
フリーアナウンサーの富永美樹（55）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。父親が死去したことを報告した。
【写真】懐かしい写真を添えて…父の死去を報告した富永美樹アナ
富永は、ウエディングドレスの自身と正装の父が腕を組んだ写真など4枚を投稿。その1枚で「年が明けて少したった頃 父がこの世を去りました まずは生前 父がお世話になった皆さまへ心より感謝申し上げます」と伝えた。
富永は長文で父との思い出を回想。「父は本当に頑張りました 昨年8月半ばに緊急入院し間質性肺炎と心筋梗塞との診断を受け医師より『救命は難しい』と言われた中での5ヶ月あまりの闘病」だったと振り返り「父の生命力と母の深い愛情を日々目にしながら『私にもこの力がきっとあるはずなんだ』自分を愛してくれる父がまもなくこの世からいなくなってしまう…不安と恐怖を感じていた私に父は最期まで生きる勇気を与えてくれました」とつづった。
「今までたくさん愛してくれてありがとう 富永家だってもちろんいい時ばかりじゃなかったけど55年間お父さんの娘でいられて幸せでした」とし「そんな父が大好きでした 父のことを誇りに思い強く強く生きていくね」「お父さんありがとう」と亡くなった父を偲んだ。
