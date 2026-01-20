ICE職員が牧師を務めるとされる教会の日曜礼拝中に侵入する反ICEのデモ隊/SPEAK MLPS/AP

（CNN）米ミネソタ州セントポールにある南部バプテスト派の教会で日曜礼拝を中断させたとして、複数の教会やキリスト教団体の指導者が、移民税関捜査局（ICE）への反対を唱えるデモ隊に対し非難の声を上げた。

セントポール・シティーズ教会で18日、日曜礼拝が行われていたところ、約30人のデモ参加者が教会内に侵入した。彼らは笛を吹き、「ICE出て行け」の掛け声を上げ、レネ・グッドさんの名を唱えた。グッドさんは、今月7日に同州ミネアポリスでICE職員に射殺された3児の母親。デモに参加していた主催者兼弁護士は、地元のICE職員でもある当該の教会の牧師がデモの標的だったと明らかにした。

北米伝道委員会のケビン・エゼル会長は声明の中で、このデモを「無法な嫌がらせ」と非難。礼拝者に「脅迫とトラウマ（心的外傷）」をもたらしたと述べた。

ミネソタ・ウィスコンシン・バプテスト連盟も州および地方当局に対し、「法の支配が一貫して適用され、礼拝所が神聖な場所、つまり聖域であり続けることを確保する」よう要求。「宗教集会の妨害は、容認できない公共の秩序の侵害だ」と付け加えた。

セントポール警察は19日夕方、CNNへの声明で、複数の緊急通報に基づき、現地で日曜朝の礼拝を約30人から40人のICE反対派が妨害したと述べた。

「警察官が現場に到着した時、集団は教会の外に移動し、路地を歩き始めていた」と声明は述べている。「セントポール警察は引き続き抗議活動を監視していた」

その上で声明は「この事案については、現在も継続中の治安紊乱（びんらん）行為に関する捜査の対象となっている」とした。

米司法省のディロン次官補は数時間以内に捜査を開始すると発表。抗議者たちは「礼拝所を冒涜（ぼうとく）し、キリスト教徒の礼拝を妨害している」との認識を示した。

これに対しミネソタ州のキース・エリソン司法長官はCNNの取材に対し、教会で行われたICE反対のデモは憲法修正第1条に基づく活動だと主張。抗議の対象は地元のICE職員でもあるとみられる前出の牧師だったとした。

その上でトランプ大統領こそが市内の緊張を高め、人々を抗議行動へ駆り立てている張本人だと指摘。3000人を超えるICE職員を州内に派遣し、状況をエスカレートさせる措置は不当かつ不合理で憲法にも違反していると訴えた。