¾®Ìº²Â¡ÖÅìÂç¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤ò5²ó¼õ¤±¤¿¡×³Ø½¬°ÕÍß¿ê¤¨¤º¡Ö¤Þ¤À¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ºÇ¶áµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Ìº²Â¡Ê82¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎBS12¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÖÄáÉÓ¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥ï¥³¤Á¤ã¤ó¡Á¾¼ÏÂ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤ª¤«¤·¤Ê2¿Í¡Á¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÊÙ¶¯¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÅìÂç¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤ò5²ó¼õ¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃË¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾®Ìº¡£¡Ö¤Þ¤º¹â¹»¤Ç1²ó¼ºÇÔ¤·¤ÆÏ²¿Í¤·¤Æ¼õ¤±¤¿¡£¤Ç¡¢50¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤â¤¦1²óÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£2Ç¯´Ö¤Ç3Ç¯À¸¡¢4Ç¯À¸¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤ÇÂà³Ø¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡¢Ë¡³ØÉô¤ò¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦1²óÊ¸³ØÉô¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤í¤¦¡×¤ÈºÆ¤Ó¼õ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ï¡Ö¥Ü¥±¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¾®Ìº¤Ï¡Ö4²óÌÜ¤ËÊ¸³ØÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Å¯³Ø²Ê¤Ë¡£¤½¤ì¤ÇÂç³Ø±¡¤Ë¤â¤¦1²óÆþ¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç5²óÌÜ¡×¤È¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ÐÎò¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢¾®Ìº¤Ï¡ÖËÍ¤Þ¤À¼Î¤Æ¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡È¥¬¥¹¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤ÆÍè¤¿¡É¤È¤«¡¢¡È²¿¡¹¤·Ëº¤ì¤ÆÍè¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÇÍè¤¿¤³¤È¤ò¡¢¡È¤·Ëº¤ì¤¿¡É¡£¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤ÇÎã³°¤¬1¤Ä¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ÐÂê¤·¤¿¡£ÄáÉÓ¤È°¤Àî¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤à¤È¡¢¾®Ìº¤Ï¡Ö¡ÈÃÖ¤Ëº¤ì¤ÆÍè¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµ²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¡¢¡ÈÃÖ¤¯¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¿¡É¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ìÍ£°ì¤ÎÎã³°¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¤È2¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡Á¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£82ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¾®Ìº¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£