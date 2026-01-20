横浜の街全体で開催される新たな都市型音楽フェス「ＣＥＮＴＲＡＬ」（４月３日〜５日）の主催者が２０日、第２弾の出演アーティスト１０組と日割りを発表した。

発表されたアーティストは、新しい学校のリーダーズ、ａｍａｚａｒａｓｈｉ、Ａｗｉｃｈ、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、ＣＨｉＣＯ ｗｉｔｈ ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ、羊文学、優里、凛として時雨の１０組だ。

すでに昨年１２月には第１弾の出演アーティストとして、ＹＯＡＳＯＢＩ、乃坂４６、キタニタツヤ、ちゃんみな、結束バンド、ＨＡＮＡ、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、＝ＬＯＶＥ、モーニング娘。’２５など１３組が明らかにされていた。

Ｋアリーナ横浜での「ＣＥＮＴＲＡＬ ＳＴＡＧＥ」、横浜赤レンガ倉庫・赤レンガパーク特設会場での「Ｅｃｈｏｅｓ Ｂａａ ２０２６」を会場とする、第１弾と合わせた出演２３組の公演スケジュールも、合わせて発表された。

「ＣＥＮＴＲＡＬ」は今年が２回目の開催。初回開催となった昨年は３日間で合計８万人を集めた。さらなる出演アーティストと、ＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａと臨港パークで開催されるイベントの詳細は後日発表される。

また、この日からチケットオフィシャル先行受付、各種チケットのオフィシャル先行受付を開始。詳細は公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｃｅｎｔｒａｌ-ｆｅｓｔ．ｃｏｍ／ｔｉｃｋｅｔｓ／）まで。