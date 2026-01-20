2026年12月18日に日米同時公開の（MCU）『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に、ハルク／ブルース・バナーは登場しないことがわかった。演じるマーク・ラファロが英Empireにて認めた。

『ドゥームズデイ』は新旧のマーベル・ヒーローが集結するクロスオーバー超大作。スティーブ・ロジャース役でサプライズ復帰するクリス・エヴァンスを含め、すでに28名のキャストが発表されているが、ラファロの再登場は不明だった。

ラファロは主演最新作『クライム101』のためのインタビューに登場。同作で共演するクリス・ヘムズワースは『ドゥームズデイ』でソー役を再演、その特別映像も公開されている。

一方、ハルクは『ドゥームズデイ』に登場しないとラファロ。「彼らがハルクにイケてるものを見つけ続けてくれる限り」、将来的な希望はあるとするに留めた。

ハルク役は「僕にたくさんの贈り物をくれました。『アベンジャーズ』がなければ、おそらく『クライム101』にも出演していなかったでしょう」と感謝を述べるラファロ。相方ヘムズワースとはで初共演。以来、ハルクとソーは良き喧嘩仲間だ。『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）ではお笑い芸人並のコンビ芸を見せた。

ハルクは『ドゥームズデイ』に姿を見せない代わりに、2026年夏公開の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』には登場予定。トム・ホランドのスパイダーマンも今のところ『ドゥームズデイ』に参戦しないようだから、彼らの物語は2027年の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』で合流するということかもしれない。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開。ラファロとヘムズワース共演の『クライム101』は2月13日日米同時公開。

Source:Empire Mar-26 2026