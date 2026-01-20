DCドラマ「THE FLASH ／フラッシュ」（2014-2023）でフラッシュ／バリー・アレン役を演じたグラント・ガスティンが近く同役を再演する？ファンの噂をガスティンが否定したようだ。

ガスティンは米CWのドラマ版で、長年にわたって“地上最速のヒーロー”を好演。エズラ・ミラー主演の映画『ザ・フラッシュ』（2023）でスクリーンデビューが期待されていたが、こちらは実現されずにファンは落胆していた。

そんなガスティンが近頃、SNSにて金髪を伸ばした姿を見せていたことで、もしや新DCユニバースでフラッシュ役を再演するのではないかと注目を集めていたのだ。

これを受けてガスティンは「フラッシュ役を演じる機会があれば、いつでも喜んで引き受けます」としつつ、金髪は「フラッシュとも、他のスーパーヒーローとも全く関係のない企画」のためだと否定。「でも、このエネルギーはすごく好きだよ」と、ファンの熱気を歓迎した。

DCユニバースは現在ジェームズ・ガンと共に新章が始動。主要ヒーローとしてはスーパーマン、スーパーガールが登場済みで、今後はバットマンの単独映画が予定されているほか、ワンダーウーマンの登場も期待されている。

一方、フラッシュの再実写化はまだしばらく先となりそうで、過去にガンは「進行に一拍置いています」としている。フラッシュはマルチバースと結びつくキャラクターであるから、DCユニバースがより大きな展開を迎えた時に重要な役割を担ってくれそうだ。

