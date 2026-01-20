世界的大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズ最新作「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」が、2026年1月19日よりHBO Max on で配信開始となった。

エミー賞歴代最多受賞、“鉄の玉座”をめぐる王家の壮絶な戦いを圧倒的スケールで描いた人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の100年前を描く新たなシリーズ。「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」で描かれるターガリエン家の熾烈な王位継承争いの後の時代、平穏な七王国を舞台に、騎士ダンクと少年エッグが冒険を繰り広げる。

ジョージ・R・R・マーティンの原作小説をドラマ化した「ゲーム・オブ・スローンズ」は、架空の大陸ウェスタロスを舞台に“鉄の玉座”をめぐる王家の壮絶な戦いを描いた壮大なシリーズ。2011年の放送開始から、圧倒的スケールと緻密なシナリオが高く評価され、エミー賞やゴールデングローブ賞など数多くの賞を受賞するヒット作となった。2022年には本家の200年前に起こったターガリエン家の激しい王位継承争いを描いた「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」が登場し、HBO史上最多視聴者数記録を樹立。今なお国内外で多くのファンを持つ一大歴史ファンタジーとなっている。

マーティンの同名小説に基づく「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」は、「ゲーム・オブ・スローンズ」の約100年前、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の約100年後を舞台にした新たなスピンオフドラマ。ターガリエン家がまだ鉄の玉座を守り、“最後のドラゴン”の記憶が人々から消えていないウェスタロスで、草臥しの騎士 ・ダンクと従士の少年・エッグの旅が描かれる。

王家ではないダンクを主人公に据え、ターガリエン家の王族、諸家の騎士、町の民など、彼が道中で出会うさまざまな人物との絆や成長を描く本作。これまでの「ゲーム・オブ・スローンズ」作品とは異なり、ユーモアを交えたコミカルな掛け合いも大きな魅力となっている。

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」配信スケジュール

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」シーズン1は、各エピソード約30分の全6話構成。字幕版および日本語吹替版の配信スケジュールは、以下の通りだ。

字幕版

日本語吹替版

ダンク

第1話 2026年1月19日（月） 第2話 2026年1月26日（月） 第3話 2026年2月2日（月） 第4話 2026年2月9日（月） 第5話 2026年2月16日（月） 第6話 2026年2月23日（月）2026年2月23日（月・祝）全6話一挙配信 「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」主なキャラクター© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

巨体の青年。従士として仕えたサー・アーランの死後、騎士として生計を立てるため、馬上槍試合参加を目指し旅に出る。

演じるピーター・クラフィは、アイルランド出身の元ラグビー選手で、2022年に俳優デビュー。ドラマ「バッド・シスターズ」や「ヴァイキング ～ヴァルハラ～」、『決断するとき』（2024）などに出演している。吹替版声優は、アニメ「銀魂」で坂田銀時役を演じる杉田智和が務める。

エッグ

© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

ダンクがアッシュフォードへ向かう道中の民宿で出会った少年。強い騎士に仕えることを夢見て、ダンクの従士になりたいと志願する。

演じるデクスター・ソル・アンセルは、現在11歳のイギリス人俳優。『ハンガー・ゲーム0』（2023）で子供時代のコリオラヌス・スノー大統領役を演じたほか、『Robin and the Hoods（原題）』や「The Midwich Cuckoos（原題）」などのイギリス作品に出演している。吹替版声優は「銀魂」神楽役の釘宮理恵が務め、ダンク役の杉田と本作でもコミカルな掛け合いを繰り広げる。

ベイラー・ターガリエン

© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

デイロン二世の第一子。王の手であり、王位継承者でもある。

ベイラー役を演じるのは、「ザ・クラウン」や『マクベス』（2021）などのバーティ・カーヴェル。吹替版では、『ゴールデンカムイ』キロランケ役などのてらそままさきが声優を担当する。

メイカー・ターガリエン

© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

4人の息子を持つベイラーの弟。兄と比べ厳格な性格。

メイカー役を演じるのは、ドラマ「FARGO／ファーゴ」や『レジェンド 狂気の美学』（2015）のサム・スプルエル。吹替版では、『ドクター・ストレンジ』シリーズのニコデマス・ウエスト役などの志村和幸が声優を務める。

エリオン・ターガリエン

© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

メイカーの次男。冷酷非道な性格で、民衆の反感を買う。

エリオン役は、「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」や『ウォーフェア 戦地最前線』（2025）のフィン・ベネットが演じる。吹替版声優は、『THE FIRST SLAM DUNK』で宮城リョータ役を演じた仲村宗悟が務める。

ライオネル・バラシオン

© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

アッシュフォードでダンクと出会う、“笑う嵐”の異名を持つ騎士。

ライオネル役は、「ザ・クラウン」やドラマ版「ジェントルメン」などのダニエル・イングスが担当。吹替版では、イーサン・ホークなどの数々のハリウッド俳優の声優を務めてきた咲野俊介が務める。

タンセル

© 2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

背の高い人形劇団の娘。優れた絵の才能を持つ。

タンセル役を演じるのは、「サーヴァント ターナー家の子守」や「ちょっとステキな物語」などに出演し、実写ドラマ版「アサシン クリード」への出演も決定しているタンジン・クロフォード。吹替版声優は、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」などのミオリネ・レンブラン役で知られるLynnが務める。

© 2025 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」はHBO Max on U-NEXTで配信中。