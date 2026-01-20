「イ･ソジンのマネージャー始めました #4」

チャン・ギヨン＆アン・ウンジンによる美しいキスシーンの数々やハッピーエンディングが評判を呼び、大晦日に行われた「2025 SBS演技大賞」でベストカップル賞にも選ばれた「ダイナマイト・キス」。そして同じく昨年12月に最終回を迎え、深い余韻をもたらすラストが支持されたチ・チャンウクとド・ギョンス(EXO-D.O.)共演の復讐アクション劇「捏造された都市」...と、2025年末も良質な韓ドラのヒットが相次いだ。

この2作はどちらもスター俳優同士の競演がヒットの要因として挙げられるが、その裏側に密着した韓ドラファン必見のバラエティが、1月20日(火)よりKNTVにて日本初放送される「イ･ソジンのマネージャー始めました」だ。

チ・チャンウク＆ド・ギョンス(EXO-D.O.)のPR活動にも密着！(「イ･ソジンのマネージャー始めました #5」より) (C)SBS

名作時代劇「イ・サン」(2007年)の主演でも知られ、最近は「三食ごはん」シリーズなどバラエティでも活躍するイ・ソジンの冠企画となる同番組は、名バイプレイヤー、キム・グァンギュとタッグを組み、スターの"1日マネージャー"に挑戦するというリアルバラエティ。

俳優やコメディアン、K-POPアイドル...と多彩なジャンルの韓国芸能人たちがゲストにラインナップされている中で、特に反響を呼んだのが、「ダイナマイト・キス」の撮影現場に密着した「#4」、そしてチ・チャンウク＆ド・ギョンスのPR活動をサポートする「#5」だ。俳優としては大先輩にあたるソジン＆グァンギュのベテランコンビが"新米マネージャー"となり、スターたちの飾らない素顔を引き出している。

「イ･ソジンのマネージャー始めました」 (C)SBS

■#4は「ダイナマイト・キス」編！チャン・ギヨンの天然の色男ぶりが露わに...

「イ･ソジンのマネージャー始めました #4」 (C)SBS

済州島で"ゆきずりのキス"を交わした財閥の御曹司(チャン・ギヨン)とヒロイン(アン・ウンジン)の恋模様を描く王道ラブコメ「ダイナマイト・キス」の撮影現場に、ウンジンのマネージャーとして参加することになったソジンとグァンギュ。早朝からの撮影に備え、前日にウンジンをエスコートして飛行機で済州島へと出発する。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #4」 (C)SBS

済州島に到着すると、先に来ていたチャン・ギヨンと合流。マネージャーとして現場に溶け込むソジンとグァンギュだったが、番組広報コンテンツの撮影を任されることに...。

ギヨンとウンジンの"恋愛スタイルチェック"をテーマに企画を進め、「友達以上恋人未満の相手と飲んでいて、うっかりキスしてしまった。謝る？それともそのまま告白する？」とソジンが質問を投げかけると、「僕はその状況なら告白するかな」と即答したギヨン。30代半ばに差し掛かり、ドラマでもその色気でファンを魅了する"肉食"な素顔を露わにさせていく。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #4」 (C)SBS

さらにその後、ギヨンがカフェで朝食をとるシーンにもカメオ出演したソジンたち。"カップル役"という裏設定を与えられ、その場でアドリブのイチャイチャ演技を披露すると、クールな顔をキープしなければならないギヨンも堪えきれず、失笑を漏らしてしまう...。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #4」 (C)SBS

■#5は「捏造された都市」編！"新米マネージャー"のポンコツぶりにチ・チャンウク＆ド・ギョンス(EXO-D.O.)も困惑気味...？

「イ･ソジンのマネージャー始めました #5」 (C)SBS

一方、「#5」でソジンとグァンギュが駆けつけたのは、チ・チャンウク＆ド・ギョンスが「捏造された都市」のPR活動に飛び回る多忙なスケジュールの1日。冤罪によって全てを失った主人公(チ・チャンウク)が、黒幕に命懸けの復讐を仕掛けていくというこのドラマで、冷酷な悪役に挑んだギョンスとの壮絶な対決シーンが話題に。緊迫感に溢れた作品の空気感とは打って変わって、このバラエティで醸し出す2人の雰囲気はとても自然体で、どこか兄弟のよう...。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #5」 (C)SBS

カメラが密着したこの日、チョ・ジョンソクとナ・ヨンソクPDの番組に立て続けに出演するためソウル市内をグァンギュの運転で移動することに。「先輩がマネージャーだなんて...僕が運転しなきゃいけないのに」と恐縮しきりのチャンウクに対し、ギョンスは遠慮しながらも、「この先に塩パンの美味しいお店があるので...寄ってもらえませんか」とリクエストしたり、到着予定が遅れ出してることを指摘したりと、マイペースな顔を覗かせる。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #5」 (C)SBS

「イ･ソジンのマネージャー始めました #5」 (C)SBS

忙しいスターのサポート役であるはずの"新米マネージャー"だが、ソジンとグァンギュはことごとく2人の提案をスルー。"天然"のソジンに至っては、「"D.O."って何？」と言い出す始末で、それを聞いていた当の本人、ド・ギョンスは手を叩いて爆笑する場面も...。

時にスターたちを困惑させつつも、妙にチャーミングな言動のオンパレードで、現場に笑いをもたらしていく「イ・ソジンのマネージャー始めました」。2025年末、韓ドラ界を賑わせた2作品の貴重な舞台裏が覗けるという意味でも、ぜひチェックしておきたいバラエティだ。

「イ･ソジンのマネージャー始めました #5」 (C)SBS

文＝酒寄美智子

放送情報

イ･ソジンのマネージャー始めました

#4(アン・ウンジン＆チャン・ギヨン出演回)

放送日時：2026年2月10日(火)22:30〜

#5(チ・チャンウク＆ド・ギョンス出演回)

放送日時：2026年2月17日(火)22:30〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

