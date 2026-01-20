飯島直子、手作り味噌汁＆残り物利用のオートミール雑炊昼食に「腸活にピッタリ」「体にも心にも優しい食事」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の飯島直子が1月19日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】50代月9女優「アレンジ法参考になる」残りもの活用したオートミールランチ
飯島は、食卓のトレイに綺麗に並んだ昼食の写真や、調理中の写真などを公開。「味噌汁だけ作り カボチャ玉ねぎ味噌汁」「昨残のスープにオートミールなんて入れて ごはんぽく」「惣菜2品」「金山納豆」「煮卵（麺つゆ）」とメニューの説明も添えており、トマトや青物など彩りも美しい盛りだくさんの昼食を披露している。
また、自炊のためにスーパーへ足を運んだことも記し「朝のスーパーは誘惑がいっぱいでした」ともつづっている。
この投稿に「腸活にピッタリ」「体にも心にも優しい食事」「栄養たっぷり」「食べ応えありそう」「スーパー、気持ちわかります」「お味噌汁具だくさんで美味しそう」「アレンジ法参考になる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆飯島直子、手料理の昼食公開
◆飯島直子の投稿に反響
