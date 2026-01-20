後藤真希、すっぴん披露に驚きの声「見れる日がくるなんて」「素肌が綺麗すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/20】タレント・歌手の後藤真希が1月20日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。メイク動画ですっぴんを披露し、反響を呼んでいる。
40歳元モー娘。「すでにレベチ」衝撃のすっぴん披露
後藤は「『スキンケア』後藤真希がすっぴんからメイクまで大公開！『メイク』」というタイトルで動画を更新。「YouTube撮影日のすっぴんからのセルフフルメイク 後藤真希の0から100をまるっとお見せしちゃいます」という字幕とともに、顔にパックをつけたスキンケアの部分からメイクを紹介した。
その後パックを外した後藤は、完全なすっぴんの状態に。つややかな素肌に日焼け止めやベースメーク、ファンデーションと手際よくメイクを進め、最後はヘアワックスで髪を整えるところまで丁寧に公開した。
この投稿に、ファンからは「素顔がすでにレベチ」「ゴマキのすっぴんが見れる日がくるなんて」「美人がもっと美人になる動画」「完全すっぴんでも変わらない美貌」「パックしてても美人が漏れてた」「すっぴんの素肌が綺麗すぎ」「全行程が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
40歳元モー娘。「すでにレベチ」衝撃のすっぴん披露
◆後藤真希、すっぴん披露
後藤は「『スキンケア』後藤真希がすっぴんからメイクまで大公開！『メイク』」というタイトルで動画を更新。「YouTube撮影日のすっぴんからのセルフフルメイク 後藤真希の0から100をまるっとお見せしちゃいます」という字幕とともに、顔にパックをつけたスキンケアの部分からメイクを紹介した。
◆後藤真希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素顔がすでにレベチ」「ゴマキのすっぴんが見れる日がくるなんて」「美人がもっと美人になる動画」「完全すっぴんでも変わらない美貌」「パックしてても美人が漏れてた」「すっぴんの素肌が綺麗すぎ」「全行程が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】