µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖDOPE¥³¥ó¥Ó»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/20¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤¬1·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢¥ß¥Ë¾æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç¤«¤é¿§ÇòÈþµÓÈäÏª
º£²ó¡¢µ×´ÖÅÄ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¿·ÌÚ¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¤ï¤ó¤ï¤óÊª¸ì¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£¤È¥È¥é¥ó¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤ÊÆü¤Ê¤ó¤À¡¼¡¼¡¼¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
µ×´ÖÅÄ¤È¿·ÌÚ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡Ö¡ØDOPE¡Ù¥³¥ó¥Ó»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ½ª²ó¸å¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î2¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢¥ß¥Ë¾æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ç¤«¤é¿§ÇòÈþµÓÈäÏª
¢¡µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¡¢¿·ÌÚÍ¥»Ò¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È
º£²ó¡¢µ×´ÖÅÄ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¿·ÌÚ¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¤ï¤ó¤ï¤óÊª¸ì¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£¤È¥È¥é¥ó¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤ÊÆü¤Ê¤ó¤À¡¼¡¼¡¼¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡µ×´ÖÅÄÎÖ²Ã¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
µ×´ÖÅÄ¤È¿·ÌÚ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¿¹¬´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡Ö¡ØDOPE¡Ù¥³¥ó¥Ó»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ½ª²ó¸å¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î2¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û