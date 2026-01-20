ÀÐÀîÍü²Ú¡ÖÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤·¤ç¡©¡×¥ß¥Ë¥¹¥«ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¡ß¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤°¤Ã¤ÈÍè¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/20¡Û¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤¬1·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û41ºÐ¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«ÌÖ¥¿¥¤¥Ä»Ñ
ÀÐÀî¤Ï¡Ö2026.1.19 ËÜÆü41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÂç¿Í¡¢¥»¥¯¥·¡¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ËÊÔ¤ß¥¿¥¤¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë ¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊúÉé¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø¤Û¤É¤Û¤É¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È´°àú¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¹¤´¤¤¡×¡ÖµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬·Ý½ÑÅª¡×¡ÖÈþµÓ¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¡×¡Ö¤°¤Ã¤ÈÍè¤ë¡×¡Ö¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ½÷ÅÙ¤¬ËèÇ¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÀî¤Ï2017Ç¯3·î¤Ëµð¿Í¡¦Ìî¾åÎ¼ËáÅê¼ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÈÆþÀÒ¡£2018Ç¯4·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2020Ç¯1·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÀÐÀîÍü²Ú¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
