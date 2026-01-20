【ビッグボーイ】「塩キャラメルデザートフェア」新作デザート3品が登場 / 1月22日から
ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、1月22日(木)より「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」などデザート3品を新発売する。
とろける塩キャラメルと濃厚なブラウニーを組み合わせた、食後にぴったりのデザートフェアとなっている。169店舗で販売予定(1月20日時点)。
【画像を見る】ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー、ミニ塩キャラメルファッジサンデー、塩キャラメルアーモンドアイスの画像を見る〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉
◆ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー
価格:495円
ほんのり温かいブラウニーに、塩キャラメルアイス、ホイップ、ナッツなどをのせたデザート。温かいブラウニーと冷たいキャラメルアイスの絶妙なマリアージュと、別添えのほろ苦いキャラメルソースが楽しめる。
◆ミニ塩キャラメルファッジサンデー
価格:363円
食後にぴったりなミニサイズのファッジサンデー。
◆塩キャラメルアーモンドアイス
価格:176円
塩キャラメルのほどよい塩味とコクのある風味が特徴のアーモンドアイス。