【ビッグボーイ】「塩キャラメルデザートフェア」新作デザート3品が登場 / 1月22日から

ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では、1月22日(木)より「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」などデザート3品を新発売する。

とろける塩キャラメルと濃厚なブラウニーを組み合わせた、食後にぴったりのデザートフェアとなっている。169店舗で販売予定(1月20日時点)。

【画像を見る】ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー、ミニ塩キャラメルファッジサンデー、塩キャラメルアーモンドアイスの画像を見る

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー

価格:495円

ほんのり温かいブラウニーに、塩キャラメルアイス、ホイップ、ナッツなどをのせたデザート。温かいブラウニーと冷たいキャラメルアイスの絶妙なマリアージュと、別添えのほろ苦いキャラメルソースが楽しめる。

◆ミニ塩キャラメルファッジサンデー

価格:363円

食後にぴったりなミニサイズのファッジサンデー。

◆塩キャラメルアーモンドアイス

価格:176円

塩キャラメルのほどよい塩味とコクのある風味が特徴のアーモンドアイス。