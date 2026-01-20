税込90円の平日限定メニュー、好評につき提供継続!対象メニューはおにぎりやシャリドーナツ、味噌汁、ケーキなど計5品【かっぱ寿司】

かっぱ寿司は、2026年1月22日〜2月4日の平日限定で「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」の継続を決定した。

今回の対象商品は、『香ばし炙りおにぎり』『あおさの味噌汁』『かっぱのシャリドーナツ きな粉(2個)』『かっぱのシャリドーナツ ココア(2個)』『しっとりクリームケーキ』の計5種で、価格はいずれも税込90円。

【対象メニューの画像はこちら】おにぎりやシャリドーナツ、味噌汁、クリームケーキが週替わりで税込各90円に!

〈第1弾 メニューラインアップ(各税込)〉

2026年1月22日〜23日･1月26日〜1月28日の期間は、以下の4種を各税込90円で販売する。

◆『香ばし炙りおにぎり』

通常:160円〜

→平日(得)メニュー:90円

特製タレを塗り直火で炙ることで、外はカリッ、中はふっくらとした食感に仕立てた。刻みたくあんの食感がアクセントになり、香りと食感のハーモニーが楽しめる。

◆『あおさの味噌汁』

通常:260円〜

→平日(得)メニュー:90円

磯の香り豊かなあおさを使用したやさしい味わいの味噌汁。

◆『かっぱのシャリドーナツ きな粉(2個)』

◆『かっぱのシャリドーナツ ココア(2個)』

通常:各110円〜

→平日(得)メニュー:各90円

揚げたての香ばしさとシャリのもっちり感がマッチしたドーナツ。

〈第2弾 メニューラインアップ(各税込)〉

2026年1月29日〜1月30日･2月2日〜2月4日の期間は、以下の2種を各税込90円で販売する。

◆『香ばし炙りおにぎり』

通常:160円〜

→平日(得)メニュー:90円

刻みたくあん入りのおにぎりに特製タレを塗り、直火で炙って仕上げた。

※2月5日以降も販売予定。

◆『しっとりクリームケーキ』

通常:210円〜

→平日(得)メニュー:90円

ティータイムや食後のデザートにぴったりなスイーツ。

