groundsのスニーカーを細部まで再現！ カプセルトイ「groundsミニチュアストラップ」1月27日発売全6種
【groundsミニチュアストラップ】 1月27日～ 順次発売 価格：1回500円
(C)tarlin international.,co.ltd
「groundsミニチュアストラップ」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「groundsミニチュアストラップ」を1月27日より順次発売する。価格は1回500円。
本商品は、フットウェアブランド「grounds」のスニーカーをストラップにしたもの。特徴的なソールも再現されている。
「MOOPIE（STRAWBERRY）」「MOOPIE（RED PINK）」「MOOPIE FAM（PINK GRADATION）」「MOOPIE MARY JANE（CAMEL）」「MOOPIE MARY JANE（ICE GRAY）」「MOOPIE MARY JANE（SKY PINK）」の全6種がラインナップされている。
「groundsミニチュアストラップ」ラインナップMOOPIE（STRAWBERRY） MOOPIE（RED PINK） MOOPIE FAM（PINK GRADATION） MOOPIE MARY JANE（CAMEL） MOOPIE MARY JANE（ICE GRAY） MOOPIE MARY JANE（SKY PINK） 【ラインナップ】
MOOPIE（STRAWBERRY）
MOOPIE（RED PINK）
MOOPIE FAM（PINK GRADATION）
MOOPIE MARY JANE（CAMEL）
MOOPIE MARY JANE（ICE GRAY）
MOOPIE MARY JANE（SKY PINK）
(C)tarlin international.,co.ltd
(C)FOOLS Inc.