テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、高市早苗首相が１９日に官邸で記者会見し、２３日に衆院を解散すると表明したことを報じた。

番組では、今月２３日に解散。２７日に公示。２月８日に投開票となる日程を伝えた。

会見で高市首相が明かした解散の「大義」を「高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか。主権者たる国民のみなさまに決めていただく。それしかないと考えた」と述べたことを報じた。

コメンテーターを務める弁護士の菊間千乃氏は、大義について「冒頭に私が総理でいいかどうかを国民に問うということをおっしゃっていて」とし「今すごく高市総理は、人気があって支持率が高いので、ご自分の人気のところで自民党の支持率が低い…そこの挽回をはかるために今なんだなっていうふうな受け止め方をしました」と明かした。

さらに「質疑応答の中で最後の方に令和８年度の予算も、これからガラッと新しい方針のもとで編成するとか、政府が提出しようとしている法律案、これもかなり賛否の分かれる大きなものでございます…だからこそ、今、国民の方の信を問いたいんだ、とおっしゃるんだけれども」とし「通常であれば、その法案がどんなものなのかということが議論があって、それで野党と与党で意見が対立した中で、じゃあ、これは国民に信を問いましょうって…何の信を問うのか？とか…国民に正面から示して是非について堂々と仰ぐっていうんだけど、何の是非なのかというのが分からないので、とにかく私でいいかどうか、投票してくださいって言われると、結局、そこで投票した後に高市さんがどんな政策をやっていたとしても、もともと信任してもらったんだから何やったっていいでしょっていうのになるんじゃないのかなっていう懸念はあって、今での解散とは全然違うなって思いました」と指摘していた。