【コトブキニッパー リパッケージver.】 2月25日 再販予定 価格：4,620円 コトブキヤショップ限定商品

コトブキヤは、工具「コトブキニッパー リパッケージver.」を2月25日に再販する。価格は4,620円。

本製品は、刃物の製造で有名な新潟県燕三条地域にあるニッパーを代表とする工具製造メーカー「ゴッドハンド」と「コトブキヤ」のコラボレーション商品で、ゴッドハンドの大人気工具「アルティメットニッパー」の課題を解決するべく、刃に微妙な厚みを持たせることで、「斬れ味」と「耐久性」の絶妙なバランスをとることで生まれた使い勝手のよいプラモデル用ニッパーとなっている。

アルティメットニッパー同様、片刃仕様のため、可能な限りパーツの白化現象や歪みを抑え、快適なホビーライフを応援する。

「コトブキニッパー リパッケージver.」

材質：特殊工具鋼（神戸製鋼所製） 刃部硬度：HRC58～64 柄被膜：塩化ビニール 表面処理：錆防止油使用 耐久経：プラスチックΦ3mm 真鍮線可否：不可 クリアランナー可否：不可

(C) KOTOBUKIYA (C)KOTOBUKIYA / FAGirl Project