NHKの音楽番組『Venue101』が、1月24日（NHK総合23時〜23時45分）に「紅白振り返りSPECIAL」』を生放送する。アイナ・ジ・エンドとFRUITS ZIPPERが登場し、紅白パフォーマンスの裏話を語る。

【動画】「Venue101」で披露予定のアイナ・ジ・エンド「スイカ」＆FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」MV

『Venue101』は「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届ける。

1月24日の生放送は「紅白振り返りSPECIAL」と題して、「第76回NHK紅白歌合戦」の名場面と裏側をたっぷり届けるスペシャル。「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、初出場からレジェンドまで、世代を超えて楽しめる歌と紅白ならではのスペシャル演出で、見どころ満載だった去年の紅白。その大盛り上がりだったNHKホール舞台裏に、今回もVenue101のカメラが密着した。ここでしか見られないリハーサルの風景や、本番前の緊張感あふれるシーン、紅白ならではの出演者同士の絡みなど、Venueカメラがとらえたレア映像を届ける。

生放送のスタジオには、ソロとして紅白初出場となったアイナ・ジ・エンド、そしてあらゆるシーンで大活躍した、こちらも初出場のFRUITS ZIPPERがゲストとして出演。それぞれのパフォーマンスの裏話を語る。スタジオでは2組の生パフォーマンスも。

さらに、番組では“もう一度見たいパフォーマンス”を募集。放送ではみなさんが選んだパフォーマンスをお届け。大きな話題となった紅白を、Venue101でもう一度楽しめる「紅白振り返りSPECIAL」は45分の拡大版。

【出演・曲目】 ※五十音順アイナ・ジ・エンド 「スイカ」FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ！」【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花【ナレーション】 服部伴蔵門【放送予定】 2026年1月24日（土）23時00分〜23時45分 ＜NHK総合・生放送＞※NHK ONE で同時配信・1週間見逃し配信【リクエスト募集はこちらから】https://forms.nhk.jp/jfe/form/SV_cBEQhsloSH1aH8q