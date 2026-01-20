日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２０日、高市早苗首相が衆院解散を表明したことを報じた。

高市首相は１９日、首相官邸で記者会見を開き、２３日召集の通常国会冒頭で衆院を解散すると表明した。長期化する物価高対応や、自民と日本維新の会による連立政権の枠組みについて信を問うと強調。過半数に達しなかった場合は退陣するとも明言した。衆院選は「２７日公示、２月８日投開票」で行われる。「自分たちで未来をつくる選挙」と命名した。

高市首相の会見を受けてコメンテーターのヒロミは「すごい一世一代の会見なんだろうなという気持ちは伝わってきた」と感想を口に。しかし「大義とかそういうところは『どうなのかな〜？』と思いながらの感じだった」とも語った。

また「『首相を選ぶ選挙なんです』というのが僕はすごく気になって…。今、自分の人気をフルに利用して高市なのか、野田（佳彦・立憲民主党代表）なのかと言われちゃうと、こっちかなぁと動いちゃう人がいると思うのね。それは僕、ちょっと違うのかなというのをすごく思った。ちょっと怖い感じもして、大統領制ではないのに大統領制のような『国民から支持を得たからもういいんだ』とイケイケに…どこの国にもそういう感じがあるじゃない。それがちょっと怖いなと思いましたね」と私見を語った。