【新華社済南1月20日】中国東部で経済規模の大きな省、山東省の農村では、屋根に設置する太陽光発電パネルが「強村富民（村の振興と人々の富裕化）」のための素晴らしい収入源、農村振興のためのグリーン（環境配慮型）な原動力となっている。

同省肥城市石横鎮新勝村の村民、于存来（う・そんらい）さんは「これまで使っていなかった屋根に太陽光発電パネルを設置したことで、自家用の電気代が節約できただけでなく、送電大手、国家電網への余剰電力売電で年間数千元（1元＝約23円）の増収も実現した」と語った。

2025年末時点で、同市の分散型太陽光発電の系統接続容量は累計60万4200キロワット、年間発電量は7億1300万キロワット時超に上る。これは標準炭換算で21万7500トンの石炭消費の節約に相当し、71万900トンの二酸化炭素（CO2）排出量を削減した。

濰坊（いほう）市昌楽県喬官鎮張家坊子村の立剛養殖場では、アヒル飼育舎の上に青色の太陽光発電パネルが整然と並び、クリーンエネルギーを生み出している。ここには50棟の飼育舎があり、産卵アヒル1万6千羽が飼育されている。養殖場の責任者、崔吉康（さい・きつこう）さんは「屋根のスペースを利用して発電設備容量（発電能力）10メガワットの分散型太陽光発電設備を設置し、『ハウスの屋根でグリーン発電、ハウスの中でエコ養殖』を実現した。昨年、養殖場の飼育による純収入は60万元余りで、太陽光発電による収益は400万元超になった」と語った。

同省はここ数年、30年までのCO2排出量の削減、60年までの実質ゼロを目指す「双炭（ダブルカーボン）」目標の実行を徹底し、エネルギーのグリーン・低炭素転換を加速。分散型太陽光発電を新エネルギー・再生可能エネルギーの重要な構成要素と位置付けている。さらに、新エネルギー産業の発展と農村振興を力強く結び付け、地域の実情に合わせた農村住宅や使われていないくぼ地・池などの資源利用を通じて太陽光発電の建設推進に力を入れている。

国家能源（エネルギー）局は昨年8月、同年上半期（1〜6月）における全国太陽光発電建設状況を発表した。データによると、同期に山東省で新設された系統接続太陽光発電の設備容量は全国4位の1504万9千キロワット、同年6月末時点における系統接続太陽光発電の累計設備容量は全国1位の9118万4千キロワットだった。（記者/王凱、王志、賈雲鵬）