いちご×ショコラの組み合わせを満喫!ホテルグランヴィア大阪のアフタヌーンティーセット

ホテルグランヴィア大阪の1階にある｢ティーラウンジ｣では、2026年1月9日(金)～2026年3月31日(火)まで｢アフタヌーンティーセット ～いちご＆ショコラ～｣が開催中です。紅茶マイスターのウェルカムドリンク、スイーツやセイボリーなどがいただけます。いちごとショコラの組み合わせが楽しめるアフタヌーンティーを取材してきたので紹介します。

いちご&ショコラのアフタヌーンティー

｢アフタヌーンティーセット ～いちご＆ショコラ～｣は、スイーツ3種類にいちごパフェ、フレンチテイストのセイボリーが楽しめます。

ウェルカムドリンクは、紅茶マイスターのおすすめ｢ストロベリーアッサムアイスティー｣です。ストロベリーの甘みがほんのりアクセントになった、香り高いアッサムアイスティーはスイーツと相性抜群。

ティースタンドの上段は、プチスイーツ3種です。

｢フレジェ ～抹茶ショコラといちご～｣の抹茶ショコラクリームは、3日かけてじっくり仕上げられているそうです。ほろ苦い抹茶スポンジと苺の甘酸っぱさで大人感のあるスイーツです。

｢ミルフィーユ ～紅茶ショコラといちご～｣は、香り高い紅茶ショコラクリームといちごの甘酸っぱさが相性抜群です。幾層にも重ねたサクサクのパイの食感も楽しんでくださいね。

｢エクレア ～ほうじ茶ショコラといちご～｣は、ほうじ茶の香ばしさを閉じ込めたクリームとコクのあるカスタードで高級感のある味わいです。和と洋の絶妙なハーモニーが楽しめます。

｢パフェ･ド･ショートケーキ｣では、まずは別添えの濃厚チョコレートドリンクをそのままストレートで飲んでみるのがおすすめ。その後、パフェに注いで味わってみてくださいね。

セイボリーにも注目

ティースタンドの下段は、ホテルの19階にあるフレンチレストラン｢フルーヴ｣のシェフによるセイボリーです。

食べ応えのある｢茶美豚とポルチーニ茸のバーガー｣。｢彩野菜のマリネ～アッサム風味～｣は、酸味がスイーツの合間のお口直しにピッタリです。

形がかわいい｢ポルチーニ茸のテュイル｣。パリッとした食感も楽しんでくださいね。

｢鶏と牛蒡のリエット｣は大人な味わいです。とろける食感が上品な｢カリフラワーのムースと温州みかん｣。

｢スコーン｣は、ホイップクリームやいちごジャムをつけて楽しんでくださいね。

スノーマロウ×カンロ♡雪遊び気分を味わう冬限定ショコラが再販売

選べるドリンク2杯付き

ドリンクでは、ロンネフェルト社製紅茶などから選べるドリンクが2杯付いています。(ソフトドリンクもあります)

いかがでしたか。スイーツ&セイボリーの両方が楽しめる｢アフタヌーンティーセット ～いちご＆ショコラ～｣。いちごとショコラの組み合わせを楽しんでくださいね。

｢アフタヌーンティーセット ～いちご＆ショコラ～｣

期間:2026年1月9日(金)～2026年3月31日(火)

時間:11:00～16:00でご利用いただけます

※3日前までの要予約

料金:ドリンク2杯付き 6,900円(税込)

取材協力/ホテルグランヴィア大阪