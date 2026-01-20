【波浪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日12:08時点
気象台は、午後0時8分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。
沿岸では、20日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■能代市
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■男鹿市
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■湯沢市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■由利本荘市
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■潟上市
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■大仙市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■にかほ市
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■仙北市
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■藤里町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■三種町
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■八峰町
□波浪警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■五城目町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■八郎潟町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■井川町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■美郷町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■羽後町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報
21日にかけて注意