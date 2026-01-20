TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後0時8分に、波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 20日12:08時点

沿岸では、20日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■能代市
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■横手市
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■大館市
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■男鹿市
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■湯沢市
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■鹿角市
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■由利本荘市
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■潟上市
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■大仙市
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■北秋田市
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■にかほ市
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■仙北市
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■上小阿仁村
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■藤里町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■三種町
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■八峰町
□波浪警報【発表】
　20日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■五城目町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■八郎潟町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■井川町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■美郷町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■羽後町
□なだれ注意報
　21日にかけて注意

■東成瀬村
□なだれ注意報
　21日にかけて注意