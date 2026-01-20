20日（火）は次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。25日（日）頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、日本海側を中心に積雪が増えていく所がありそうです。普段、雪の少ない太平洋側でも雪の降る所がある見込みです。また全国的に厳しい寒さも続きそうです。

【CGで見る】全国の雨と雪の予想（20日正午〜23日の午前6時）

20日（火）は冬型の気圧配置が次第に強まる見込みです。山陰から北の日本海側は広い範囲で雪が降り、風も強いため、ふぶいて見通しが悪くなる所もありそうです。ホワイトアウトのおそれもあり、車の運転など注意が必要です。太平洋側は晴れ間の出る所もありますが、雲も広がりやすく、すっきり晴れる所は少ない見込みです。

寒気が流れ込んできて、気温は全国的に19日（月）より低くなるでしょう。太平洋側も冷たい北風が強まる所が多く、各地で寒さが厳しくなりそうです。

【20日（火）の各地の予想最高気温】

札幌：-2℃ 釧路：-2℃

青森：-3℃ 盛岡：-3℃

仙台： 1℃ 新潟： 2℃

長野： 2℃ 金沢： 3℃

名古屋：10℃ 東京： 9℃

大阪： 8℃ 岡山： 9℃

広島： 9℃ 松江： 4℃

高知：13℃ 福岡：11℃

鹿児島：15℃ 那覇：19℃

この先も21日（水）から25日（日）頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、大雪や厳しい寒さが長引きそうです。日本海側では雪の降る日が続き、積雪が増えていく所がある見込みです。日本海側は山沿いや山地だけでなく、平地でも大雪となる所があり、普段雪の少ない太平洋側でも雪の降る所がありそうです。大雪による交通障害やなだれ、着雪に注意・警戒をしてください。全国的に厳しい寒さも続くため、水道管の凍結などにも注意が必要です。