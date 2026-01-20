第2次トランプ政権が発足してから20日で1年となります。トランプ大統領はベネズエラ攻撃に続き、デンマーク自治領のグリーンランドの領有に向け圧力を強めています。中継です。

アメリカ第一主義を掲げるトランプ大統領は、圧倒的な軍事力を背景に「力の行使」で外交を進める強行的な姿勢をエスカレートさせています。今、その矛先はヨーロッパに向いています。

トランプ大統領は、南北アメリカ大陸など西半球をアメリカの勢力圏とみなす「ドンロー主義」を掲げ、グリーンランドの領有に意欲を示しています。領有に反対するヨーロッパの8か国に対し、追加関税を課すと表明する一方、トランプ氏は19日、NBCのインタビューで軍事侵攻の可能性を問われ、「ノーコメント」と回答するなど軍事力行使も排除していません。NATO＝北大西洋条約機構の同盟国に軍事行動をちらつかせ、領土の割譲を迫るという前代未聞の事態となっています。

中国とロシアの脅威を理由に領有を主張するトランプ氏ですが、本来の狙いはレアアースなど鉱物資源の確保とみられています。EU＝ヨーロッパ連合が報復関税を検討するなど、アメリカとヨーロッパの分断を招くトランプ氏の行動は「中国とロシアを利するだけだ」との指摘が出ています。