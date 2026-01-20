¡ã¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤ÎÍ¥²í¤ÊÀ¸³è¤òÅÁ¤¨¤ëµ»ö¤ËÊ£»¨¤Ê¥µ¥ï¡£»ëÄ°¼Ô¡Ö²ù¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö±ß°æ¤ï¤ó¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¾å¼ê¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè16½µ¡Ö¥«¥ï¡¢¥Î¡¢¥à¥³¥¦¡£¡×¤ÎÂè77²ó¤¬£±·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ®¤Î¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥È¥
¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó°ì²È¤ò¼èºà¤·¤Æ¡¢¿·Ê¹µ»ö¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡×¤ò»Ï¤á¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¤µ¤ó¡Ë¡£¤½¤Îµ»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥È¥¤ÏÄ®¤Î¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿·Ê¹µ»ö¤ÏÀî¤Î¸þ¤³¤¦¡¢¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤µ¤ó¡Ë¤ä¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¤µ¤ó¡Ë¤Î¸µ¤Ë¤âÆÏ¤¡Ä
¡ö°Ê²¼£±·î20ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¡Ë¤ÎÆüËÜÂÚºßµ´°À®¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥È¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡Ë¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ë¡£
¤½¤³¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó°ì²È¤Î¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿³áÃ«¤¬¡¢»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¤µ¤ó¡Ëºî¤ÎÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤È´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ÍâÆü¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÁáÂ®¡Ø¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡Ù¤È¤·¤Æ¿·Ê¹¤ËÏ¢ºÜ¡£
Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥È¥¤ÏÄ®¤Î¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
°ìÊý¡¢Å·¹ñÄ®¤Ç¤Ï¡¢Í·½÷¤Î¤Ê¤ß¤¬¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥µ¥ï¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¡¢¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ç¤ë¤Í¤¨¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¤¨¤Ã¡©¤É¤²¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¥µ¥ï¤Ë¡¢
¡Ö²¿¡©ÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¿·Ê¹¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤ß¡£¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤½¤²¤Ê¤ª¶â¤Ï¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¥µ¥ï¡£
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¥µ¥ï¤¬ÆÉ¤à¤È¡¢¥È¥¤¬±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤ï¡£¤¦¤é¤á¤·¤¤¡¢¤¦¤é¤á¤·¤¤¤È½ý¤ò¤Ê¤á¤¢¤Ã¤Á¤ç¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¾å¡¢³Ø¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Î»Ò¡¢¾¾¹¾¤ÎÌ¾»Î¤À¤ï¡×¤È¤Ê¤ß¤Ï¤Ü¤ä¤¯¡£
Ê£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¥µ¥ï¡£
¡Ö½÷»Ò¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¿È¤òÇä¤ë¤«¡¢ÃË¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤ó¤Í¡×¤È¤Ê¤ß¡£
ÌÛ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥µ¥ï¤Ë¡¢¤Ê¤ß¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¤É¤²¤·¤Æ¤³¤³¤ò½Ð¤ë¤«¤Í¡©¡×¡£
¡Ö¤¨¤¨¿Í¤ª¤é¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥µ¥ï¤Ï¡Ö¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¥µ¥ï¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¤ª¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤³¤ò½Ð¤ë¤±¤ó¡¢ÃË¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¶µ°÷»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ê¶µ°÷¤Ë¤Ê¤ê¼Ú¶â¤òÊÖ¤·¤ÆÅ·¹ñÄ®¤«¤é½Ð¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤Ç¤¹¤±¤ó¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¦¥µ¥ï¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·Ê¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¤Ê¤ß¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿·Ê¹ÊÖ¤·¤Æ¡ª¤½¤ìÍ·³Ô¤Î¤À¤±¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡ÖÅ¥ËÀ¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÃË¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤À¡¢Å¥ËÀ¤Ï¡©¡×¤ÈÁû¤®¤Ë¡£
¤Ê¤ß¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡£¤¦¤½¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¡ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
¥Ø¥Ö¥ó¤ÎºÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Àî¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¹¤¤²°Éß¤ÇÊë¤é¤¹¥È¥¡£¤½¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÊÌÀ¤³¦¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³áÃ«¤Î½ñ¤¤¤¿¿·Ê¹µ»ö¡Ø¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¥µ¥ï¡¢¤Þ¤ÀÀµµ¬¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÕÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Î½÷Ãæ¤Î·ï¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¡£¤½¤ÎµÕ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢±ß°æ¤ï¤ó¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¾å¼ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ï¤È¤¦¤ÎÀÎ¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÀ¶Âù°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ä¡£¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤ª¥È¥¤Î¤³¤È¤Ë¤â¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤ë¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¤â·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤½¤¦¡×
Âè£µ²ó¤Ç¡¢¥µ¥ï¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¿È¤òÇä¤ë¤«¡¢ÃË¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡Ö¤½¤²¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤Î¶ì¶¤«¤éÇç¤¤¤¢¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¿ÆÍ§¤Î¤ª¥È¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÀµ¤·¤µ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢±¿¤ËÌ£Êý¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¿ÆÍ§¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¤Ê¡£Á´Éô¤Ë²ù¤·¤¤¤è¤Í¡×
³áÃ«¤ËÅÜ¤ê
°ìÊý¤Ç¡¢³áÃ«¤Î½ñ¤¯µ»ö¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤²¤µ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó°ì²È¤ÎÀ¸³è¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ß¤È¤ª¥µ¥ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤À¤±¤Ë
¡Ö³áÃ«¤¬¿·Ê¹µ»ö¤Ë¤¤¤é¤ó¤³¤È¤ò½ñ¤¤Þ¤¯¤ë¤«¤é¡×¡Ö³áÃ«¤µ¤ó¤Îµ»ö¤Ï¥´¥·¥Ã¥×¡×
¤Ê¤É³áÃ«¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£