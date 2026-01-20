密着20年『われら百姓家族』を生み出した込山正徳監督“私がカメラを回し続けるシンプルな理由”
ドキュメンタリー映画として異例のヒットを放っている『はだしのゲンはまだ怒っている』。
※『はだしのゲンはまだ怒っている』込山監督のインタビューはこちら
今回映画初監督を務めた込山正徳さん（63）は、ノンフィクションディレクターとして数々の作品をこの世に送り出してきた。
『ザ・ノンフィクション』（フジ系）放送開始当初から、名作『われら百姓家族』や女装家キャンディ・H・ミルキィさんの半生に迫った『＜女装と家族と終活と〜キャンディさんの人生〜＞』などを担当し、昨年末も話題に。
私生活では、シングルファザーとして幼い2人の子どもを育てながらも、仕事に邁進。
後に幸せな再婚に至るまでの過程を、エッセイ本「パパの涙で子は育つ〜シングルパパの子育て奮闘記〜」（ポプラ社）として上梓し、ドラマ化された。
今回の「テレ東プラス 人生劇場」は、そんな込山さんの半生に迫る。
【動画】1万円札の原料を作る謎の生活…一体ナゼ家族と離れ、孤独に山を守るのか？
ロックと映画、そして放浪――感性の赴くままに駆け抜けた青春時代
――生まれは神奈川・横浜だそうですね。まずは、込山さんの幼少期や家庭環境から教えてください。
「父親は県庁勤めで、母親は専業主婦。恵まれた環境でした。父親は、教育には厳しくなく、優しい人で、まさしく昭和の標準的な家庭です。母親がクリスチャンだったため、僕は小さい頃から教会に通い、多様な方々と触れ合いながら過ごしました」
――幼少期に受けた影響で大きかったものはありますか？
「私はクリスチャンではないのですが、教会に来ている年上のお兄さんたちの影響で、小学校4年ぐらいからビートルズにハマりました。ギターを始めてからは精神がロックになっていき、青春時代は、ロックと女の子が生き甲斐でした（笑）」
――日本大学芸術学部・映画学科のご出身ですが、進学した経緯を教えてください。
「映画に強い憧れを持って進学したわけではなく、何となくという感じでした。入学当初は撮影録音コースに入りましたが、当時は“集団で映画を作るという作業が、クリエイティブじゃないな”と感じて、映像コースに変更しました。映像コースは、どちらかというとビデオアート的なことを実践していくところだったんです。
入学以前は年に1本くらいしか映画を見ていなかったのですが、入学後は、年間200本ぐらいは見るようにしました。そこで少しずつ、映画の面白さが分かってきたような気がします」
――映画『はだしのゲンはまだ怒っている』の音楽を担当した茂野雅道氏は、日芸時代の同級生。その他、学生時代は、今も活躍するミュージシャンたちとの交流があったそうですね。大学では、どんな作品を手がけましたか。
「崎谷健次郎、有賀啓雄、松本晃彦がいるバンド・VIZIONのMVをつくりました。当時はMTVが流行し、マドンナやマイケル・ジャクソンのMVを見て“これだ！”と思い、卒業後は映像の制作会社に入る事になっていましたが、試雇期間(入社前のアルバイト)の時から体育会系のノリが耐えられなくて…。卒業前に辞めてしまい、タイへ放浪の旅に出ました（笑）。
帰国後は、かつての上司が転職した制作会社に招かれてフリーランスとして働くようになり、大学の友人でもある崎谷健次郎の『もう一度夜を止めて』のMVつくったり、アジア圏で貧乏旅行をしたりしていました」
「共感」と「計算」を武器に現場へ――世界と人間の深淵を撮り続ける
――ドキュメンタリー制作に目覚めたきっかけは？
「『地球発19時』（MBS 1988〜1991年）で上海公安警察を追うドキュメンタリーにADで参加し、初めて“自分はドキュメンタリーに向いているのかもしれない”と思いました。
当時はCMや企業ビデオなどの物撮りをする仕事も多く、いちいちクライアントの指示に従って、細かい部分にまで気を使って1日かけて撮るのが大嫌いで(笑)。
その点ドキュメンタリーは、非日常的な事態が起きたら、すぐにカメラのスイッチを押して駆けつける。自分の好奇心に任せて現場の空気感を撮っていく…そんなところが自分に合っていると思いました。
上海公安警察のドキュメンタリーから始まり、その後はイタリアの犯罪集団を取材、ホノルル警察24時、ソ連(現ロシア)のKGBなど、世界中を回りました。“込山は外国に行っても物怖じしない”と気に入られて、鉄砲玉のように『コミちゃん撮ってきて！』と言われる役回りでした」
――ディレクターとしてデビューしたのは、25、6歳の時だったそうですね。
「イカ天バンドの人間椅子やマサ子さんなどを取り上げた番組でディレクターとしてデビューしました。その後は、情報番組で餃子やカレーなどのグルメ企画などを担当しましたが、もっと面白いことをやりたくなって。
そんな中、目にしたのがフジテレビ深夜のドキュメンタリー『NONFIX』（1989年〜）でした。面白かったので、企画書を持って売り込みにいき、キャッチセールスをテーマにしたドキュメンタリーをつくりました。この頃の『NONFIX』はかなり攻めていて、是枝裕和監督ともシリーズ企画で一緒になったことがあります。『NONFIX』で6本くらい作品をつくった頃、フジテレビの契約社員になりましたが、7年くらいで辞めました(笑)。
その後はフリーになり、『情熱大陸』ではTHE ALFEEなどの回を、珍しいものでは、瀬戸内寂聴さんが80歳の時、2週間中国を旅する姿を収めた『中国 晴海から寂聴への旅 瀬戸内寂聴80歳』（2002年NHK BS）という作品も担当しました。
『ザ・ノンフィクション』（フジ系）は、僕がフジテレビで働いていた時に始まり、オウム真理教事件の特集を何人かのディレクターと担当したりしました」
――『ザ・ノンフィクション』の名作『われら百姓家族』は歴代最長取材となり、家族の中に入って20年以上密着していましたよね。
「『われら百姓家族』にしても今回の映画にしても、僕は他者との共感が早のかもしれません。
その共感が相手に伝わるのか、心を開くまでの過程もわりとスムーズで、結果的に良い映像が撮れるのかなとなんとなく思います」
――ドキュメンタリーの取材は、時に“相手が嫌がる質問”もしなければなりません。相手が話しにくいことを聞くタイミングや、テクニックはあるのでしょうか。
「やはり、聞くタイミングは計算しています。普段ヘラヘラしていても、“相手の嫌がる質問をどこでしようか”ということは、常に考えながらやっています。
一つのテクニックとしては、先に“自分の弱さを見せる”“自分はどういう人間なのかをちょっと話す”ことでしょうか。そうすると、取材対象も心を開いてくれやすい。共通点を見つけて、その中から話が膨らむというケースもあります」
――込山さんの“怖がらない”という精神は、どこで構築されたのでしょう。
「19歳の時にインド旅行をした際、結構大変な怖い目に遭っているので、“ここは大丈夫”という判断ができるのかなと思います。あと、これは僕個人の体質だと思いますが、どんなにひどい目に遭ってもアドレナリンが出るというか、楽しくて笑ってしまうんですよ(笑)。それが、人に対して物怖じしない姿勢につながっているのかもしれません」
カメラという小石を投げて「真実」を描く
――込山さんはタイ人の奥様と離婚して、幼い息子2人を育てる姿を『パパの涙で子は育つ〜シングルパパの子育て奮闘記〜』（ポプラ社）で綴っています。家事や育児の大変さから父子家庭の支援がなかったことまで赤裸々に書かれていて、とても興味深い内容でした。
「元妻とは、20代の頃に遊びに行ったタイの島で出会い、その後、彼女から『タイでの生活がうまくいかない』と相談されたこともあり、日本に呼びました。30歳の頃、収入も安定したので結婚しました」
――なぜ離婚を？
「彼女が異国の地で子育てをする中で孤独になり、精神的なバランスを崩してしまったんです。被害妄想がひどく引っ越しを繰り返しましたが、最終的には彼女が“離婚したい”と言い始めたため、次男が3歳の頃に離婚しました」
――仕事との両立を迫られる込山さんのシングルファザーとしての奮闘は、その後、江口洋介さん主演でドラマ化されましたよね。
「ありがたいですね。当時は育児が大変で仕事どころではなくなり、早く再婚したいと婚活サイトに登録しました。僕が江口洋介さんのようにカッコよかったらすぐに相手が見つかったと思いますが、残念ながらそうじゃないのでエサをいっぱい撒きました（笑）。
今の妻には、当時小学2年生の自閉症の子どもがいましたが、再婚してまあまあうまくいったと思います。子どもたち3人とは仲がいいし、昭和の悪ガキで僕の頭を悩ませたこともあった次男も、今はとてもいい家庭を築いています」
――込山監督、初の映画作品となる『はだしのゲンはまだ怒っている』は、絶賛公開中です。
映画では、ゲンのように悲惨な戦争経験をした人や漫画に批判的な人などを精力的に取材していますが、ドキュメンタリーをつくる原動力はどこからきているのでしょう。
「昔と変わらず、自分の好奇心や知りたい気持ちを満たすためにカメラを回しているかもしれません。エゴかもしれませんが、例えば街中で起きているいざこざを僕がカメラで撮り始めたら、当然『お前、何撮ってるんだよ！』となりますよね。自分が小石を投げ込むことによって、空気感が変わる。そこから生まれる“何か”に面白さを感じているのかなと思います。
今も新しい企画を2本ほど出しているので、うまく通ればドキュメンタリーをつくります。
今回初めて映画の監督してみて、なんとなく面白さが分かってきました。これからも、ジャンルを問わず、好奇心の赴くまま、映像化できることをやっていきたいです」
【込山正徳 プロフィール】
1962年横浜生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業後、フリーの映像ディレクターとして、約40年間ドキュメンタリー番組を制作。テーマは主に市井の人々の喜びと悲しみ。「春想い 〜初めての出稼ぎ〜」（94／フジテレビ「NONFIX」）でギャラクシー選奨受賞。「生きてます16歳〜500gで生まれた全盲の少女〜」（00／フジテレビ「ザ・ノンフィクション」）でATP総務大臣賞受賞。「われら百姓家族」（00／フジテレビ「ザ・ノンフィクション」）はシリーズ化され話題になる。「中国 晴海から寂聴への旅 瀬戸内寂聴80歳」(02／NHKBS正月特番)の撮影で瀬戸内寂聴さんと中国を2週間旅する。
「女装と家族と終活と〜キャンディさんの人生〜」(21/フジテレビ「ザ・ノンフィクション」）では伝説的な女装家の人生を追った。
2005年、自らのシングルパパ・ライフを綴った「パパの涙で子は育つ―シングルパパの子育て奮闘記」（ポプラ社）を上梓、2007年にフジテレビ「金曜プレステージ 父の日スペシャル パパの涙で子は育つ」として江口洋介主演でドラマ化された。
映画『はだしのゲンはまだ怒っている』は、神奈川県逗子市「シネマアミーゴ」（〜1/24（土））、群馬県高崎市「シネマテークたかさき」（〜1月22（木））、神奈川県川崎市「川崎市アートセンター」（1月24日（土）〜1月30日（金））、埼玉県川越市「川越スカラ座」（1月24日（土）〜2月6日（金））、北海道苫小牧市「シネマトーラス」（1月31日（土）〜）、福島県福島市「フォーラム福島」（2月6日（金）〜2月12日（木））ほか全国順次公開。